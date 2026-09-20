El guineano Camara se une al cuarteto de cabeza con un doblete

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Madrid, 20 sep (EFE).- El delantero guineano del Castellón, Ousmane Camara, se sumó al cuarteto que lidera la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion con un total de cuatro tantos, tras firmar un doblete en la goleada (5-0) que el conjunto orellut logró sobre el Tenerife.

Dos tantos que permitieron a Camara igualar al frente de la tabla al delantero colombiano del Girona, Yaser Asprilla, que encadenó su segunda jornada consecutiva sin marcar, y al atacante del Tenerife Enric Gallego que no vio puerta ante el Castellón.

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Quien sí marco fue el delantero del Mallorca Adrián Fuentes, que prolongó su racha goleadora y, tras firmar la pasada semana un doblete ante el Sabadell, contabilizó su cuarta diana del curso tras anotar el sábado el gol de la victoria (0-1) del equipo balear en el campo de la Real Sociedad B.

- Clasificación tras la 6ª jornada:

- Con 4 goles: Ousmane Camara (GUI) (Castellón); Yaser Asprilla (COL) (Girona); Adrián Fuentes (Mallorca) y Enric Gallego (1p) (Tenerife).

- Con 3 goles: Álex Forés (Burgos); Jon Guruzeta (Eibar); Nicholas Gioacchini (USA) (Sabadell).

- Con 2 goles: Nico Melamed y Javi Muñoz (Almería); Nacho Quintana, Hugo López y Jordi Cano (Andorra); David González (Burgos); Pablo Santiago (Castellón); Álvaro Marín y Somuah (GHA) (Celta Fortuna); Carlos Hernández (Ceuta); Percan (Córdoba); Adu Ares, Magunazelaia e Iván Gil (Eibar); Carles Pérez (Girona); Alejandro Marqués (VEN) (Granada); Taisei Miyashiro y Jesé Rodríguez (Las Palmas); Naim García y Gharbi (TUN); Pablo Sáenz (Oviedo); Gorosabel (Real Sociedad B).

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- Con 1 gol: San Bartolomé, Higinio (1p), Dani Bernabéu y Alex Rubio (Albacete); Bonini (ITA), Dzodic (SRB), Miguel de la Fuente, Leo Baptistao (BRA), Cipenga (COD) y Thalys (BRA) (Almería); Carrique (FRA), Lautaro (URU) y Álex Calvo (Andorra); Llabrés, Curro Sánchez (1p), Karrikaburu y Dadie (Burgos); Ibon Sánchez, Izeta (1p), Javi Castro y Antoñito Cordero (Cádiz); Fran Castillo, Álvaro García, Sienra (ARG), Suero, Barri (Castellón) y Maty (COL); Óscar Marcos, Adrià Capdevila y Antañón (Celta Fortuna); Jordi Escobar (Ceuta); Enol Rodríguez, Carracedo (1p), Diarra (MLI), Víctor, Diego Bri, Eder García e Isma Ruiz (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido y Álvaro Rodríguez (Eibar); Guillermo Macho, Javier Martínez, Mariano Carmona y Justin Smith (CAN) (Eldense); Abel Ruiz, Fran Beltrán, Izan, Holmes Júnior, Jastin García (POR) y Vanat (UKR) (Girona); Pedro Alemañ, Owen Emeka, Jorge Pascual y Bourama (Granada); Manu Fuster, Iván Jaime, Enrique Clemente y Sandro Ramírez (Las Palmas); Miguel Atienza y Soko (CAM) (Leganés); Pablo Torre, Buksa (POL), Álex Sala y Raíllo (Mallorca); Carlos Domínguez, Dani Calvo y Alberto Reina (Oviedo); Soroeta, Dani Díaz, Iñaki Rupérez, Astiazaran, Mariezkurrena y Gorka Carrera (Real Sociedad B); Urri (1p), Gastón (URU), Óscar Sanz y Ángel Baena (Sabadell); Juan Otero (COL), Sarco (ARG), Duñabeitia, Antonio Casas e Iosifov (RUS) (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez, Fabricio (BRA) y Iván Chapela (Tenerife); Luis Chacón y Latasa (Valladolid).

En propia puerta: Puigmal (Mallorca, contra Granada); Diego Alende (Andorra, contra Valladolid); Chirino (NED) (Almería, contra Cádiz); Redru (Ceuta, contra Burgos); David López (Girona, contra Cádiz); Ignasi Miquel (Leganés, contra Granada).EFE

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