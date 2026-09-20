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El dobles español feliz por sellar el pasaporte a Bolonia

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Santiago de Chile, 20 sep (EFE).- La dupla del equipo de España de Copa Davis integrada por Jaume Munar y Pedro Martínez, que consiguió el punto para clasificar al Final 8 en Bolonia (Italia), se mostraron este domingo satisfechos de haber cerrado invictos la serie eliminatoria en Santiago.

"Muy contentos de estar invictos, en una gran noticia para nosotros y lo siento por el equipo chileno, no ha sido su mejor eliminatoria, el deporte es así, a veces no se dan las cosas", dijo Martínez en conferencia de prensa.

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La pareja dominó su partido ante los chilenos Alejandro Tabilo y Tomás Barrios con un 6-0 y 6-3, aunque tuvieron problemas al momento de cerrar el partido, a partir del séptimo juego cuando los locales ganaron tres juegos consecutivos, después de once juegos seguidos de los españoles.

"Pudimos haberlo cerrado antes del 5-3, ellos jugaron bien esos puntos, pero no habíamos hecho tampoco ninguna cagada (sic), por decirlo así. Sabíamos que con el 5-0 había bastante margen y fue un juego que cerramos con 40-30", explicó Martínez.

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Munar, por su parte, aseguró que el ambiente del público chileno no ha sido un factor en contra para ellos en el repunte de los chilenos en el segundo set.

"Uno viene mentalizado cuando juega Copa Davis y de las situaciones de dificultad, estábamos haciendo un partido fantástico, ellos se han soltado un poco, y para mí es todo normal dentro de la competición", comentó.

El tenista hispano añadió que estaban "preparados para enfrentar una situación de ese calibre, el público ha sido lo respetuoso que ha tenido que ser, contentos por eso".

Jaume destacó el trabajo del equipo español, que no contó con su principal raqueta Carlos Alcaraz para esta serie: "el año pasado, incluso sin Carlos, también conseguimos un resultado increíble en la Copa Davis por esa unión. El fondo de armario de España somos una selección comprometida y tiene un valor infinito la cohesión".

Sobre el debut de sus compañeros juveniles Daniel Mérida y Rafael Jódar, que ganaron los sencillos el sábado para poner la serie en ventaja 0-2, Munar explicó la dinámica que él y Martínez aportaron para la integración.

"Primero nosotros lo que aportamos en un equipo tan joven es normalidad, un ambiente que se sienta lo más arropado posible, pero luego ellos han demostrado de que son grandes jugadores y son buenos suficiente para partidos de este nivel y con una madurez increíble", cerró. EFE

(video)

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