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El Castellón coge velocidad con una contundente goleada

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Madrid, 20 sep (EFE).- El Castellón confirmó su condición de equipo más en forma de la competición y se afianzó al frente de la clasificación de LaLiga Hypermotion con una contundente goleada (5-0) sobre el Tenerife, en una jornada en la que el Eibar, que amargó el estreno de Lionel Messi como nuevo propietario del Eldense, y el Mallorca aguantaron el acelerón del conjunto orellut.

Si alguien tenía dudas sobre la candidatura al ascenso del conjunto castelllonense, tras la marcha de piezas clave la pasada campaña como Alex Calatrava o el congoleño Brian Cipenga, los de Pablo Hernández parecen empeñados en demostrar lo contrario con goleadas como la que logró el sábado ante el Tenerife.

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Un encuentro en el que los orellut firmaron, como reconoció el propio preparador albinegro, desde que Pablo Hernández, que jornada a jornada gana enteros como uno de los mejores entrenadores de la competición, uno de sus mejores encuentros desde que se hizo cargo del equipo hace un año.

Goleada en la que dejó entrever el enorme talento que atesora el joven centrocampista colombiano Maty Orozco, de tan sólo 18 años, que celebró su primera convocatoria con la selección absoluta de Colombia con su primer tanto en LaLiga Hypermotion.

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El tercero de los cinco que el Castellón le endosó al Tenerife y que permitieron a los orellut encadenar su cuarto triunfo seguido en una arranque de temporada en el que los de Pablo Hernández sólo se han dejado escapar la victoria en el campo del Sabadell, donde empataron 0-0 en la segunda jornada.

Un triunfo más, cinco, encadenó el Eibar que amargo el estreno de Lionel Messi como nuevo propietario del Eldense tras imponerse el sábado por 1-2 al conjunto alicantino en su visita al Nuevo Pepico Amat.

Ni la llegada del astro argentino a la propiedad, ni el estreno en el banquillo de Javi Calleja sirvieron para frenar la imponente trayectoria del equipo armero, que desde que cayó por 1-3 ante el Tenerife en la primera jornada sólo sabe conjugar el verbo ganar.

Una sensacional racha en la que ha jugado un papel fundamental el mediapunta Iván Gil que encarriló el triunfo del conjunto guipuzcoano a los sesenta y tres minutos con un espectacular zapatazo desde fuera del área que se postula ya como uno de los goles de la temporada.

Si el Eibar ha encontrado en Iván Gil en el mejor canalizador posible para su juego ofensivo, Adrián Fuentes se ha convertido en el goleador que necesita el Mallorca para tratar de regresar a la máxima categoría tan sólo un año después de descender de LaLiga EA Sports.

De hecho, el delantero madrileño, que contabiliza ya cuatro dianas, ha otorgado los seis últimos puntos en juego al conjunto bermellón, tras firmar la pasada semana los dos goles de la victoria (2-0) ante el Sabadell, y anotar este sábado el gol del triunfo mallorquín (0-1) en el campo de la Real Sociedad B.

Una victoria que se hizo de rogar, ya que no llegó hasta los ochenta y un minutos cuando Fuentes mostró su temple en el interior del área y tras zafarse de dos defensores batió al portero local Aitor Fraga con un remate cruzado.

Gol que permitió a los de Luis García, que ocupan la tercera plaza, no perder la estela ni del Castellón, que aventaja en tres unidades a los baleares, ni del Eibar, que supera en dos puntos en la tabla al Mallorca.

Tampoco pierde cuerda el Almería, que parece haber olvidado definitivamente las dudas con las que arrancó el curso y se aupó a la cuarta posición tras encadenar su tercera victoria consecutiva al imponerse este domingo por 2-0 al Celta Fortuna.

Una victoria que el conjunto indálico cimentó en una gran primera parte en la que los de Xavier García Pimienta plasmaron su superioridad sobre el terreno de juego con los goles de Nico Melamed y Javi Muñoz.

Dos de los nombres propios de una plantilla sobrada de talento, como atestigua la suplencia de Sergio Arribas, máximo goleador de la competición la pasada campaña, que volvió a arrancar el choque desde el banquillo pese a haber superado ya los problemas de tobillo que le había lastrado en este arranque de curso.

Triunfo que no pudo emular Las Palmas, que se vio relegado de los puestos de promoción, tras perder este domingo por 1-2 ante el Burgos en un choque en el que a los canarios de nada les valió adelantarse a los treinta y siete minutos de juego en el marcador con un disparo desde la frontal del área de Jesé.

Y es que si en la primera mitad el conjunto insular había ahogado a su rival con su asfixiante presión, el cambio de dibujó que presentó el equipo burgalés en las segunda parte con la entrada de un segundo delantero permitió dar la vuelta a la contienda a los castellanos.

Precisamente fue el atacante Álex Forés, que sustituyó tras el descanso a Curro Sánchez, el encargado de igualar a los cincuenta y ocho minutos la contienda para un Burgos que se llevó los tres puntos del estadio de Gran Canaria con un gol de David González en el tiempo de prolongación.

Diana que permitió a los castellanos, quintos, situarse en unos puestos de promoción que cierra el recién ascendido Sabadell, que doblegó este domingo por 3-1 a un Oviedo que no acaba de coger el pulso a su nueva categoría. EFE

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