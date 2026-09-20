El 'Bribon' suma su cuarto título de la Regata Rey Juan Carlos

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Sanxenxo (Pontevedra), 20 sep (EFE).- El ‘Bribon’ logró su cuarto título de la Regata Rey Juan Carlos de la clase 6 metros tras firmar un cuarto puesto en la última jornada, este domingo, que se llevó el ‘Alibaba2’ de Miguel Lago.

El barco del Náutico de Sanxenxo, vigente campeón de Europa y del Mundo de la categoría, no empezó con buen pie la última manga, ya que una salida prematura le obligó a regresar y tomar de nuevo la salida.

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A partir de ahí, la tripulación del ‘Bribon’ comenzó su remontada y, después de llegar a navegar en última posición en la segunda ceñida, consiguió cruzar la línea de llegada en cuarta posición. El ‘Titia’ fue segundo y el ‘Caprice’ completó el podio.

En la categoría J80, el ‘Okofen’ volvió a confirmar su dominio con una nueva victoria parcial. El equipo de Javier de la Gándara cierra así su participación con pleno de triunfos, tres de tres, y suma su quinto título en la cita de Sanxenxo. EFE

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