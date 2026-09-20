El Athletic tendrá cuatro días de descanso en la primera semana de parón

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Bilbao, 20 sep (EFE).- La plantilla del Athletic Club disfrutará de cuatro días de descanso, desde el jueves hasta el domingo, en la primera semana del parón liguero por la ventana FIFA para los partidos de las selecciones nacionales.

El entrenador del equipo rojiblanco, Edin Terzic, ha programado entrenamientos en Lezama el lunes, el martes y el miércoles a partir de las 10.30 horas antes de esos cuatro días libres.

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Al menos en las dos primeras semanas de trabajo el técnico contará con cinco bajas derivadas de esos partidos internacionales.

Por un lado, Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams están convocados con España para los cuatro primeros partidos de la Liga de Naciones frente a Inglaterra (Londres, sábado 26), Croacia (Sevilla, martes 29), República Checa (Oviedo, sábado 3 octubre) y de nuevo Croacia (Split, martes 6).

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Además, Alex Padilla forma parte de la primera convocatoria del nuevo seleccionador de México, Rafa Márquez, para los cuatro amistosos que va a disputar el 'Tri' en Estados Unidos contra Colombia, (sábado 26), Perú (martes 29), Estados Unidos (sábado 3 octubre) y Chile (martes 6).

Y, por último, Álvaro Djaló ha sido citado por segunda vez con Guinea-Bissau para los dos encuentros clasificatorios para la Copa de África 2027 que va a disputar el combinado dirigido por Emiliano Té frente a Tanzania (viernes 25) y (martes 29).

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A quien espera recuperar Terzic para esta 'minipretemporada' de tres semanas es a Dani Vivian. El central está prácticamente restablecido de la lesión insercional en el aductor largo de la pierna derecha le ha mantenido fuera del grupo desde mediados de julio y se espera que empiece a trabajar en los próximos días junto a sus compañeros.

Después de esta primera semana el viernes 2 de octubre el Athletic disputará el único partido de preparación previsto en esta fase. Será frente a la Real Sociedad en Anoeta en la final de la Euskal Herria Txapela, torneo que mide a los dos equipos vascos que más puntos han obtenido en la última liga en los encuentros disputados entre sí. EFE

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ibn/og