El acta recoge un “enfrentamiento colectivo entre jugadores y técnicos” al descanso

Madrid, 20 sep (EFE).- El acta del árbitro Miguel Ángel Ortiz del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano recoge “un enfrentamiento colectivo entre jugadores y técnicos de ambos equipos” al descanso, tras encararse Pablo Vercellone y Pedro Luis Ferreira, entrenador de porteros de Diego Simeone y asistente de Jose Mourinho, respectivamente.
En el minuto 45, tanto Vercellone como Pedro Luis Ferreira fueron expulsados por el mismo motivo, según el acta: “Por encararse con un técnico del equipo adversario en el túnel de vestuarios, una vez finalizado el primer tiempo, provocando un enfrentamiento colectivo entre jugadores y técnicos de ambos equipos”. EFE
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