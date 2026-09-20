David de Miranda corta seis orejas y dos rabos en Écija

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Écija (Sevilla), 23 sept. (EFE).- Seis orejas y dos rabos. Es el botín que se llevó David de Miranda en su paso por Écija sumando una nueva puerta grande a su lista en esta temporada de reafirmación en la primera fila del toreo.

El diestro de Trigueros, que salió a hombros en unión de Talavante, contó con el favor de dos boyantes ejemplares de Luis Algarra -segundo y cuarto- que merecieron la vuelta al ruedo póstuma en el arrastre.

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Si en su primera actuación, con el segundo, había encontrado su mejor tono en ese terreno de cercanías en el que es rey indiscutible, con el cuarto iba a enseñar su faceta creciente de torero de calidad ante un ejemplar al que se le llegó a pedir la vuelta al ruedo.

Miranda llegaría a pasear los máximos trofeos de ambos animales y aún cortó dos orejas más del sexto al que acabó metiendo en la canasta gracias a su pasmosa quietud.

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El diestro extremeño ya se había sumado a la fiesta paseando las dos orejas del primero de la tarde, un astado bonancible al que llevó sin apreturas. Solvente con el tercero, seguramente perdió los trofeos del quinto, al que toreó con temple y calidad, especialmente con la mano izquierda.

Fue una tarde feliz, organizada por el empresario Jorge Buendía, que confirma la recuperación taurina de una plaza que llegó a quedar en el abandono más absoluto. Los dos tercios largos de aforo demuestran que se puede mirar al futuro con optimismo.

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Se lidiaron toros de Luis Algarra, desiguales de presentación y de buen juego en líneas generales, siendo el segundo y el cuarto de la tarde premiados con la vuelta al ruedo. A éste último se le llegó a pedir el indulto.

Alejandro Talavante, dos orejas, ovación y ovación

David de Miranda, dos orejas y rabo, dos orejas y rabo y dos orejas

La plaza registró más de dos tercios de entrada. EFE

arm/amd