Dani Miret: "Nuestro nivel de concentración ha sido máximo, hemos merecido la Supercopa"

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Badalona (Barcelona), 20 sep (EFE).- El técnico del Asisa Joventut, Dani Miret, destacó que "el nivel de concentración del equipo ha sido máximo", después de vencer en la final de la Supercopa Endesa al Barça por 101-87.

El entrenador catalán se mostró muy contento tras ganar el primer título oficial de la temporada. "Hemos salido muy serios, y a lo largo del partido hemos mantenido el nivel. Tenemos jugadores que son capaces de hacer mejores al resto. Arrancamos una temporada con mucha ilusión", dijo.

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"Hemos tenido mucha paciencia para llegar hasta aquí. Hemos tenido que esperar 18 años, otra gente podría haber salido del camino, pero aquí estamos", añadió.

Por último, Miret habló del papel de la afición verdinegra en esta Supercopa. "Estamos en un momento muy bonito, los jugadores hacen vibrar a los aficionados, y ellos a nosotros. Son el sexto hombre y siempre notamos su energía. Nuestro nivel junto a ellos nos hace ser capaces de ganar a equipos Euroliga", afirmó. EFE

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