Charlotte Heath gana la cuarta edición de La Sella Open

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Redacción Deportes, 20 sep (EFE).- La inglesa Charlotte Heath se proclamó este domingo campeona de la cuarta edición de La Sella Open, torneo del circuito europeo femenino disputado en La Sella Golf Resort, en Denia (Alicante), tras completarse este domingo la tercera y última jornada del campeonato.

Heath afrontó la última jornada liderando la clasificación y supo resistir la presión durante toda la ronda para cerrar el torneo y alzar el trofeo, informa la Real Federación Española de Golf.

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La inglesa acabó con 206 golpes totales (-10) y tres rondas de 68, 65 y 73. Aventajó en dos a la italiana Alessandra Fanali y la también inglesa Alice Hewson.

En cuanto a las españolas, la mejor clasificada fue Ana Peláez con -4 en el total.

La cuarta edición de La Sella Open se disputó, finalmente, en tres jornadas en lugar de las cuatro inicialmente previstas, tras los parones provocados por la lluvia del viernes y la tormenta eléctrica del sábado por la mañana. EFE

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