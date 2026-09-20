Cartagena, Ventura y Duarte Fernandes, a hombros en la última de Feria de Murcia

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Diego Vera Fernández

Murcia, 20 sep (EFE).- Los rejoneadores Andy Cartagena, que ha cortado un total de tres orejas y rabo, y Diego Ventura y Duarte Fernandes, que han empatado a dos apéndices, han salido este domingo a hombros en el que ha constituido el último festejo de la Feria Taurina de Murcia.

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Se ha lidiado seis toros de la ganadería de Los Espartales, correctos de presentación y manejables y que han colaborado en el lucimiento de los jinetes.

Los tres han realizado faenas de gran transmisión, siempre muy cerca de los astados, con dominio de los caballos en las distintas suertes, destacando en especial Cartagena en la lidia del segundo de su lote.

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FICHA El coso de la Condomina ha registrado algo menos de tres cuartos de entrada en tarde calurosa.

Andy Cartagena, oreja y dos orejas y rabo.

Diego Ventura, oreja y oreja.

Duarte Fernandes, dos orejas y vuelta al ruedo tras fuerte petición. EFE

dv/amd