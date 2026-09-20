Bordalás: "Esto es un sinvivir"

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Getafe (Madrid), 20 sep (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, reconoció tras la victoria frente al Málaga (1-0) que está "en un sinvivir" por las dificultades que atraviesa su plantilla que, según aseguró, está realizando un "esfuerzo titánico" con muchos futbolistas afrontan los partidos "con las fuerzas muy justas".

"Muy contentos con la victoria y los tres puntos. Sobre todo por los jugadores, por la afición. Necesitábamos la victoria. Esto es un sinvivir. Ese es el sentir mío y de los jugadores. Están haciendo un esfuerzo titánico y muchos aguantan con las fuerzas muy justas", declaró.

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El técnico azulón puso como ejemplos a Ramón Terrats y Andrés García, que afrontaron el encuentro con problemas físicos, y celebró especialmente que el triunfo permita a sus futbolistas afrontar con tranquilidad unos días de descanso.

"Viene muy bien. Lo necesitan mis jugadores. Está siendo un inicio de temporada de mucha exigencia, de acumular muchos minutos. Ramón Terrats ha tenido que jugar con un problema muscular que tuvo la semana pasada, como Andrés García. Un esfuerzo brutal y muy contentos", señaló.

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También reveló que Djené disputó el partido después de pasar una mala noche y encontrarse con fiebre antes del encuentro.

"Djené no se encontraba bien antes del inicio. Estaba con fiebre y ha pasado mala noche. El chico es honrado, sabe que el equipo lo necesitaba. Ha llegado un momento en el que las fuerzas estaban muy justas. Yo estoy bien, pero en un sinvivir y con un sufrimiento enorme", afirmó.

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Bordalás explicó que ese sufrimiento está relacionado con las limitaciones de una plantilla que le obliga a utilizar jugadores fuera de sus posiciones habituales.

"Se sufre porque la realidad es la que estamos viviendo y no la podemos obviar. Tengo que utilizar jugadores que no son en sus posiciones. No tenemos extremos y vamos adaptando lo que tenemos a necesidades del equipo", manifestó.

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Respecto al desarrollo del partido, reconoció que al Getafe le faltó frescura ante un Málaga que creó dificultades con su juego vertical y explicó que, después del tanto de Iván Azón en el minuto 85, decidió reforzar la defensa para conservar la ventaja.

"Era normal. No teníamos frescura. El equipo lo intentaba, había mucha ida y vuelta. El Málaga es atrevido y vertical con jugadores muy rápidos. Al marcar nos teníamos que proteger con defensa de tres centrales. He cambiado de opinión con los cambios", explicó.

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Ahora, Bordalás espera que el parón permita a sus jugadores recuperarse física y mentalmente antes de afrontar un calendario que calificó como un "Tourmalet", con el inicio de la Liga Conferencia añadido a los compromisos ligueros.

"El trabajo tiene que ser el descanso físico y mental. Lo necesitan los chicos. Les hemos dado unos días de descanso. Necesitan desconectar. Después de este parón nos viene el Tourmalet. Empieza la Conference y jugaremos ante rivales en un estado de forma excepcional", advirtió.

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Preguntado de nuevo por las decisiones arbitrales que han afectado al Getafe durante este inicio de temporada, Bordalás evitó profundizar en sus críticas anteriores.

"Ya he dicho en su momento lo que pensaba. No queremos ser víctimas de nada. Somos un equipo muy honesto y honrado. Intentamos hacer lo mejor posible. No quiero decir más al respecto", afirmó.

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Por último, valoró los ocho puntos sumados por el Getafe y aseguró que no le inquieta que hasta el momento su equipo haya encontrado más premio en el Coliseum que lejos de su estadio.

"Estoy muy contento de sumar los puntos en casa. Me habría gustado sumar también fuera. Pero detalles y decisiones nos han lastrado. No me preocupa en absoluto. Tenemos ocho puntos y hay que seguir sumando muchos más", concluyó. EFE

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