Berta Abellán remonta y revalida el título

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Pobladura de las Regueras (León), 20 sep (EFE).- La catalana Berta Abellán (Scorpa) repitió victoria en la segunda y última prueba del Campeonato del Mundo de trial disputada en el circuito permanente de Pobladura de las Regueras, revalidó el título y confirmó su supremacía.

La egarense supo remontar en la segunda manga, tras imponerse en la primera su principal rival por el título, la italiana Andrea Rabino (Beta), que después cayó hasta la cuarta plaza siendo superada por su compatriota Alessia Bacchetta y la británica Alice Minta.

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Finalmente la victoria en el campeonato de Abellán fue incontestable, tras los dos triunfos en tierras leonesas, con 368 puntos, por los 349 de Rabino. Minta fue tercera con 258.

En Trial2, Abril Montserrat (Spea) también remató el campeonato a lo grande remontando los cinco puntos de desventaja con la británica Matilda Arbon (Sherpa) con los que llegó a Pobladura de las Regueras.

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Arbon se vio igualada en puntuación (172, por los 180 de la campeona) por Daniela Hernando (Spea), con la que compartió el subcampeonato. EFE

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