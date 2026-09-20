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3-2. Gharbi gana en el minuto 90

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Leganés (Madrid), 20 sep (EFE).- Un partido pleno de ocasiones, indudable la reacción ofensiva, enérgica y entusiasta del Leganés y del Granada, tanto como los desajustes defensivos de ambos equipos, terminó con un 3-2 de Ismael Gharbi para el conjunto madrileño, que ganaba 2-0 al minuto 8, pudo perder claramente después y venció finalmente en el 90.

La pegada fue la diferencia. No tuvo la máxima efectividad el Leganés, ni mucho menos, pero bastante más que el bloque andaluz, capaz no sólo de nivelar el 2-0 inicial, sino de crear ocasiones y ocasiones, hasta con dos postes, para haberse impuesto en el marcador de sobra y, sin embargo, fue derrotado por el tiro de Gharbi que tocó en Gumbau.

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Demasiado castigo, injusto, para el Granada, que encadenó su tercera jornada sin ganar, con dos derrotas y un empate. El Leganés volvió a vencer, tras dos partidos sin hacerlo y tras perder su primer encuentro hace una semana en Tenerife.

El Leganés también golpeó primero. El golazo de Naim García, con un derechazo desde lejos, en un saque de esquina preparado en la pizarra y resuelto con un trallazo imponente (ya anotó un gol desde lejísimos en la primera jornada ante el Girona) inauguró el marcador en apenas tres minutos y medio, entre la euforia de Butarque y la alerta de los visitantes.

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Fue incluso más allá el conjunto madrileño: sobrepasado unos segundos el minuto 7, la jugada fue por la izquierda de Kechta, el pase atrás lo remató Gharbi, Lizoain despejó el tiro y Soko, atento, empujó el 2-0. Una ventaja estupenda a toda velocidad, que, sin embargo, tampoco le sirvió de nada el Leganés, que fue sometido después por su rival.

La respuesta del Granada, con una volea de José Arnaiz que se convirtió en un lío entre la defensa del Leganés, con el toque hacia su propia portería de Ignasi Miquel, fue el anuncio de todo lo que se venía encima al Leganés, que soportó varias ocasiones de su oponente, con una parada extraordinaria de Luca Zidane a Marques o un remate a la cruceta de Emeka, entre los numerosos méritos que hicieron entonces los rojiblancos.

También intervino Lizoain ante Soko en el comienzo del segundo tiempo, que puso las cosas en su sitio con el testarazo de Marques. El 2-2 en el minuto 52. A nadie le extraño. Se vio venir desde mucho tiempo antes. No llegó antes por una cuestión de pegada. Entre tantas oportunidades, debería haber marcado alguna más. La sensación la incrementó de forma inevitable el remate de Arnaiz al larguero.

Morata también tuvo la suya, después de ingresar en el campo en el 59. Fue suplente por unos problemas gastrointestinales. Aún insistió el Granada en la victoria, incluso con un gol anulado a Gambín ya en el minuto 82, y, de pronto, ganó el Leganés, porque Gharbi, desbordante, atrevido y figura del Leganés, se inventó el triunfo con algo de fortuna.

- Ficha técnica:

3 – Leganés: Luca Zidane; Álex Sancris (Dani Rodríguez, min. 59), Lalo Aguilar (Pulido, min. 59), Marvel, Ignasi Miquel (Montero, min. 59), Naim; Zico (Suleiman, min. 81), Atienza; Kechta, Gharbi; Soko (Morata, min. 59).

2 – Granada: Lizoain; Bene Gimber, Pampín (Ángelo, min. 61), Lama, Sergio López; Emeka (Rodelas, min. 46), Alcaraz, Gumbau; J. Pascual (Alemañ, min. 66), Marques (Chinaza, min. 66), José Arnaiz (Gambín, min. 78).

Goles: 1-0, min. 4: Naim. 2-0, min. 8: Soko. 2-1, min. 16: Ignasi Miquel, en propia puerta. 2-2, min. 52: Marques. 3-2, min. 90: Gharbi.

Árbitro: Germán Cid Camacho. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Zico (min. 29) y Marvel (min. 85), y a los visitantes Emeka (min. 6) y Sergio López (min. 37).

Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga Hypermotion ante unos 12.000 espectadores. EFE

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