3-2. El Heidelberg gana el duelo nacional y consigue la tercera plaza de la Copa Ibérica

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Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El Heidelberg Volkswagen ha conseguido este domingo el tercer puesto de la Copa Ibérica tras vencer por 3-2, con parciales de 28-26, 20-25, 25-23, 21-25 y 15-12, al Fundación Cajasol Andalucía, vigentes campeonas de la Liga Iberdrola.

Las grancanarias, que remaron a contracorriente en el inicio del set, impusieron su ímpetu y su capacidad defensiva sobre la potencia del Fundación Cajasol Andalucía, que trataba de sumar sensaciones en la pista del Pabellón Municipal de Estremoz (Portugal).

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El buen trabajo ofensivo de la venezolana Winderlys Medina y la cubana Sulian Matienzo dio frutos a las colegiales, que aguantaron el arreón final de las andaluzas y se adjudicaron la primera manga por 28-26.

La segunda manga comenzó algo más igualada, pero tras el empate a 8, las jugadoras de Ricardo Torronteras dieron un tirón y lograron ponerse con un 8 a 13 a su favor, que supieron defender hasta el la conclusión del set, para con el 20 a 25 final poner el empate en el marcador.

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Parecía que la misma tónica se iba a imponer el tercer juego, ya que Cajasol Andalucía lograba escaparse de nuevo hasta poner el 5 a 10 en el luminoso, pero reaccionó el Heidelberg Volkswagen y dio la vuelta al marcador para ponerse, gracias a un parcial de 6 a 0 y apuntándose el set por 25 a 23.

Lejos de dar el partido por perdido, el conjunto de Dos Hermanas saltó al cuarto juego con la intención de llevar el choque al quinto set, de esta manera, con el 8 a 15 en contra el Heidelberg agotaba ya sus dos tiempos muertos, que surtieron poco efecto en un parcial que tuvo color verde con el 21-25.

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Sin uno de sus grandes baluartes ofensivos, la colombiana Dayana Segovia, exhausta por el esfuerzo y con muy pocos días desde su llegada a Gran Canaria, el Heidelberg afrontó el set decisivo con la joven Karla Santana desde la posición de opuesta, que respondió a la confianza de Valido y fue clave para sellar el encuentro y la tercera plaza de la Copa Ibérica 2026 (15-12). EFE

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