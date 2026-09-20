3-1.- El Villarreal logra su primer triunfo como local ante el Levante

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Vila-real (Castellón), 20 sep (EFE).- El Villareal ha logrado este domingo ante el Levante su primer triunfo como local de la temporada y ha confirmado la recuperación que ya mostró la pasada jornada en Málaga.

El equipo de Iñigo Pérez ha sido merecedor del triunfo ante un Levante que ha plantado cara, pero que ha pagado caros sus desajustes defensivos ante un rival en el que ha brillado Alberto Moleiro, autor de un gol y dos asistencias. EFE

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