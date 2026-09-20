2-0. El Juventus endereza el rumbo en liga con un triunfo ante el Atalanta

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Roma, 20 sep (EFE).- El Juventus se impuso este domingo por 2-0 al Atalanta en un partido que confirmó la reacción en la liga del conjunto turinés, que sumó tres puntos importantes con goles de Francisco Conceicao y Gleison Bremer después de un irregular inicio de temporada.

El primer tanto llegó en el minuto 28, después de que el Juventus mantuviera la posesión, buscara los espacios y, con el objetivo de acabar con todas las dudas que está levantando tras un inicio liguero convulso, jugó en los primeros compases como un equipo. Compacto.

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Zeki Celik apareció por la banda izquierda y puso un balón raso al segundo palo, donde Conceicao, sin marca, apareció para rematar de primeras con la zurda y superar a Marco Carnesecchi. El tanto supuso una inyección de confianza para la 'Vecchia Signora'.

El Atalanta intentó reaccionar tras encajar el gol, pero sin éxito. A 'la Diosa' le costó encontrar espacios y generar peligro cerca del área del Juventus, que hizo valer su ventaja y no cedió.

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Tras el descanso, el conjunto local salió con la misma energía con la que se fue al túnel de vestuarios y estuvo cerca de ampliar la diferencia en el minuto 47. El argentino Nico González fue crucial en ataque y en defensa el brasileño Gleison Bremer fue un cerrojo atrás.

Precisamente gracias a él llegó el segundo gol. Tras un saque de esquina ejecutado por Zhegrova, el central brasileño se adelantó a Scalvini y cabeceó al fondo de la red para poner el 2-0 y dejar el partido encarrilado para el conjunto turinés.

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El tanto llegó en el mejor momento para la 'Juve', que golpeó justo cuando el equipo de Bérgamo buscaba el empate y más cerca estaba de conseguirlo.

Volvió el equipo de Turín a hacerse con la pelota tras un breve oasis bergamesco, durmió el partido y selló tres puntos clave después de estar en el foco por un comienzo en Serie A complicado. Esta victoria junto a la del pasado jueves en Liga Europa por 5-0 ante el NEC cerró una semana que llena de tranquilidad a Spalleti.

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El Juventus se situó sexto en la clasificación con diez puntos, mientras que el Atalanta, con seis, se mantuvo undécimo y encadena tres derrotas consecutivas.

-- Ficha técnica

2 - Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì; Nico Gonzalez (Koopmeiners, m.72), Douglas Luiz, McKennie (Woltemade, m.86), Celik; Conceiçao (Zhegrova, m.72), Alajbegovic (Sarr, m.46); Kolo Muani (Kelly, m.89).

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Entrenador: Luciano Spalletti.

0 - Atalanta: Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Samardzic (Raspadori, m.63), Kessie (Gaetano, m.73), Ederson; De Ketelaere, Krstovic (Scamacca, m.73), Rowe (Elmas, m.84).

Entrenador: Maurizio Sarri.

Goles: 1-0, m.28: Conceiçao. 2-0, m.77: Bremer.

Árbitro: Luca Zufferli. Mostró tarjeta amarilla a Conceiçao (m.22) por parte del Juventus, y a Kristensen (m.17) y Kessie (m.43) por parte del Atalanta.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Serie A disputado en el Allianz Stadium de Turín (norte de Italia). Se guardó un minuto de silencio en homenaje a Sandro Mazzola, leyenda del Inter de Milán fallecido este sábado a los 83 años. EFE

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