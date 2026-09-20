1-1. El Ceuta rescata ante el Valladolid su primer punto en el último suspiro

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Rafael Peña

Ceuta, 20 sep (EFE).- El Ceuta rescató en el décimo minuto de la prolongación del partido ante el Real Valladolid (1-1) su primer punto de la presente temporada gracias a un tanto del central Carlos Hernández, en un duelo en el que los pucelanos no pudieron mantener su ventaja y que ambos conjuntos acabaron con un jugador menos por sendas expulsiones.

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Este empate en el último instante, que permite a los ceutíes estrenar su casillero en la presente liga, hizo saltar las lágrimas al propio entrenador local, José Juan Romero, y a una afición necesitada de alegrías en este arranque del campeonato y también privó a los vallisoletanos de obtener su primer triunfo como visitantes cundo lo tenían en la mano.

El Ceuta, que llegaba al encuentro después de cinco derrotas consecutivas, salió dispuesto a buscar su primera victoria ante un Valladolid que tampoco atravesaba su mejor momento, con cuatro puntos en cinco jornadas y que tuvo la primera ocasión clara por medio de Chacón con un disparo que obligó a Guille Vallejo a intervenir a mano cambiada.

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La respuesta local llegó en el minuto 13, cuando Meléndez recogió un balón en la frontal y soltó un potente disparo que se estrelló en el poste derecho de Aceves. El Valladolid replicó poco después con un cabezazo desviado de Latasa y, en el minuto 20, rozó el gol con un lanzamiento de Arnu al palo cuyo rechace envió fuera el propio Latasa con la portería prácticamente vacía.

El Ceuta trató de imponer su fútbol desde atrás y encontró profundidad especialmente por las bandas, pero el encuentro alcanzó el descanso sin goles y con oportunidades para que cualquiera de los dos equipos hubiera abierto el marcador.

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José Juan Romero movió el banquillo al descanso con las entradas de Toni Abad y Bodiger y su equipo regresó con intensidad. Okoro inició una buena acción que terminó con un disparo de Abad detenido por Aceves, pero cuando más apretaba el conjunto ceutí apareció el Valladolid por medio de Ponceau, que avanzó por la izquierda y puso un centro que Juan Latasa convirtió en el 0-1.

El técnico local buscó mayor presencia ofensiva con Omar Sadik y Jordi Escobar y el propio Sadik estuvo cerca del empate con un cabezazo tras un centro de Okoro, pero Aceves respondió con una gran intervención.

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El Valladolid pudo sentenciar en el minuto 80 en un contragolpe de Chacón que Okoro logró desbaratar cuando el atacante se disponía a encarar a Guille Vallejo.

La expulsión de Balboa por doble amarilla en el minuto 86 dejó al Valladolid con diez y volcó definitivamente al Ceuta sobre el área visitante, pero el equipo caballa, ya más impulsado por la necesidad que por la elaboración, acarició el empate con un cabezazo de Joaquín que golpeó en el larguero durante un largo tiempo añadido.

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Cuando parecía que los locales encadenarían su sexta derrota, una última ofensiva cambió el desenlace, ya que en el minuto 100 un centro desde la derecha encontró a Carlos Hernández, que conectó el remate para establecer el 1-1 y desatar la euforia en el Alfonso Murube. Al final, el Ceuta sumó su primer punto a base de tener fe hasta el final ante un rival que sigue sin arrancar.

- Ficha técnica:

1 - Ceuta: Guille Vallejo; Arick (Bodiger, min. 46), Matos, Carlos Hernández, Capa; Ale Meléndez (Jordi Escobar, min. 46), Okoro, Mawuli (Toni Abad, min. 46); Sevikyan (Joaquín, min. 70), Álex Camacho, Kuki Zalazar (Omar Sadik, min. 46).

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1 - Real Valladolid: Aceves; Iván Garriel, Iván Alejo, Rubio, Torres; Ponceau (Balboa, min. 70), Juric, Víctor Jr. (Yeray, min. 70), Luis Chacón (Tomeo, min. 89); Latasa (Van Duiven, min. 82), Arnu (De Rooij, min. 70).

Goles: 0-1, min. 53: Latasa. 1-1, min. 100: Carlos Hernández.

Árbitro: Saúl Ais (Comité Valenciano). Expulsó, por doble amarilla, al local Omar Sadik (min. 92) y al visitante Balboa (min. 86). Además, amonestó por parte del Ceuta a Carlos Hernández (min. 31) y Omar Saik (min. 85), y por parte del Valladolid a Latasa (min. 12), Balboa (min. 79), Iván Garriel (min. 86) y Tomeo (min. 101).

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Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Alfonso Murube ante unos 4.500 espectadores. Los jugadores del equipo vallisoletano salieron al campo con una camiseta con el lema 'Estamos con Ceuta y los ceutíes'.

EFE

Rp/cc/ism