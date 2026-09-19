Maestre censura que Almeida "defienda lo indefendible" tras pedir situar "en su justa dimensión" la compra del ático

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La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha criticado al alcalded e la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, por seguir "defendiendo lo indefendible" tras pedir este el viernes que se ponga "en su justa dimensión" la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid, a través de Planifica Madrid.

Almeida sostuvo ante los medios en la Junta Municipal de Tetuán que "todas las administraciones compran y venden inmuebles", y afirmó que Madrid tiene problemas "más graves" que afrontar que "si se compra o no se compra un inmueble por parte de la Comunidad de Madrid".

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Además, el regidor madrileño insistió en que se conocen "todos los detalles" de la operación, que se ha producido ya una comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, y que el Gobierno regional ha respondido a "innumerables cuestiones" ante los medios de comunicación.

En este sentido, Maestre ha preguntado "cuánto tiempo más va a seguir defendiendo lo indefendible en relación con su jefa de partido", la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, que apuntó a una "mafia del Estado" contra ella por la polémica y subrayó que "jamás" quiso comprarse una casa, algo que ha calificado de "memez".

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"Mire, la justa dimensión del ático de Ayuso son los 6,3 millones de euros que todos los madrileños nos hemos gastado en comprarle un piso en frente de casa de su madre. Y la justa dimensión son los 452 metros cuadrados, que se dice pronto, del ático que le hemos comprado a la señora Ayuso", ha zanjado Maestre.