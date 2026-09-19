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El PP acusa a Morant de organizar "fiestas" pagadas "entre todos" que "no suponen ninguna mejora para los valencianos"

26/12/2025 El secretario general del PPCV, Carlos Gil. POLITICA PPCV
26/12/2025 El secretario general del PPCV, Carlos Gil. POLITICA PPCV
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El secretario general del PPCV, Carlos Gil, ha criticado la Conferencia Política del PSPV, encabezada por la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, de la que ha señalado que "viene a ser la misma valoración que podíamos haber hecho de la fiesta que montó con el eclipse: poca miga, poca ventaja social y mucha publicidad, que es lo que al Partido Socialista le gusta hacer".

"A la señora Morant le gusta organizar fiestas que paguemos entre todos, pero el problema es que estas fiestas que pagamos todos los valencianos y todos los españoles no suponen ninguna mejora ni para unos ni para otros", ha afirmado.

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Gil ha asegurado que "lo único que le importa a Morant es complacer a su líder 'sanchista'" y ha lamentado que "el 'sanchismo' valenciano se reúna para repartirse los sillones de la Generalitat sin tener en cuenta la voluntad de los valencianos, especialmente cuando sus propias encuestas apuntan a una pérdida de apoyo", en alusión a la encuesta difundida por el PSPV difundida esta semana que pronostica un empate técnico entre los bloques de izquierda y derecha en la Comunitat Valenciana en los próximos comicios de 2027.

"De reivindicaciones para mejorar la vida de los valencianos, cero: ni obras ni un sistema de alertas que funcione ni la revisión del trasvase ni ninguna de las cuestiones que realmente preocupan a los ciudadanos de Alicante", ha censurado.

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El 'número dos' del PPCV ha realizado estas declaraciones junto al vicesecretario nacional de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, con motivo de las jornadas de trabajo que el Partido Popular desarrolla este fin de semana junto a diputados y alcaldes, empresas estratégicas y representantes del tejido productivo valenciano. Gil ha defendido que la Comunitat "está demostrando que es compatible un rigor económico con una mejora de la calidad de vida" y que "una buena gestión de gobierno está por encima de cualquier ideología política".

EL PP CONSIGUE "RÉCORDS EN MEJORAS DE LA CALIDAD DE VIDA"

En este sentido, ha destacado las políticas impulsadas por el Consell para favorecer a familias, empresas y pequeños comercios, especialmente la "revolución fiscal" iniciada en 2024 con deducciones en el IRPF, la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y mejoras fiscales en la compra de vivienda. "Hemos demostrado que reducir los tipos tributarios no ha mermado la recaudación", ha señalado Gil, quien ha defendido que el objetivo del PPCV "no es conseguir récords de recaudación, sino récords en mejoras de la calidad de vida".

También ha puesto en valor las medidas de simplificación administrativa para facilitar la actividad de las empresas y los pequeños comercios, así como las políticas dirigidas a favorecer el crecimiento económico, el empleo y la inversión.

Por su parte, Alberto Nadal ha puesto en valor el programa económico que está desarrollando el Gobierno de la Generalitat, con medidas dirigidas a facilitar la actividad económica, mejorar la capacidad productiva y tecnológica y favorecer a las familias. En este sentido, ha destacado la apuesta del Consell por la inversión en infraestructuras, la rebaja fiscal y la desregulación, especialmente para facilitar la actividad de las empresas y en el ámbito rural.

"Ese es el camino a seguir", ha defendido Nadal, que también ha reclamado un mayor compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con las infraestructuras que necesita la Comunitat Valenciana.

En este sentido, ha denunciado que "los corredores ferroviarios de conexión en el Arco Mediterráneo siguen sin hacerse", mientras que "las inversiones incumplen todos los planes de cercanías" y los aeropuertos de Alicante y Valencia "necesitan ampliaciones que no se han hecho". "Es importante que la Comunitat Valenciana vaya bien para que España vaya bien", ha concluido.

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EuropaPress

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