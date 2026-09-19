El juez ordena el internamiento del menor detenido por una violación en Vidreres (Girona)

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Barcelona, 19 sep (EFE).- El juzgado de guardia de Girona ha acordado el internamiento en régimen cerrado del menor que fue detenido ayer acusado de violar a una mujer que había salido a correr por una zona forestal de Vidreres (Girona).

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el menor detenido ha pasado este sábado a disposición de la plaza 4 de la sección de instrucción de guardia del Tribunal de Instancia de Girona, que ha decretado su internamiento en régimen cerrado mientras espera juicio.

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Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer al presunto agresor sexual, de 17 años, y la División de Investigación Criminal (DIC) de la policía catalana mantiene abierta la investigación en relación con este caso de violencia sexual.

La agresión ocurrió el pasado sábado en una zona boscosa adonde la víctima había salido a correr y cercana a Aiguaviva Parc de Vidreres, una extensa urbanización residencial de casas unifamiliares del municipio.

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El detenido, según fuentes cercanas al caso, abordó a la víctima esgrimiendo una hoz en la mano y la agredió sexualmente.

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