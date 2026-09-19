Espana agencias

Cinco detenidos por robo de cobre en las vías del tren en Roda de Berà (Tarragona)

Guardar

Barcelona, 19 sep (EFE).- Los Mossos han detenido esta mañana en Roda de Berà (Tarragona) a cinco personas que presuntamente pretendían robar cobre en las vías del tren.

La policía catalana ha informado este sábado en un comunicado de que se trata de cuatro hombres de 21, 22, 23 y 25 años y de una mujer de 35, todos acusados de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

PUBLICIDAD

Tras los últimos robos de cobre registrados en la red de Rodalies en Cataluña en los últimos días, que obligaron a cortar el servicio en varias líneas, los Mossos d'Esquadra habían establecido diversos puntos de vigilancia en lugares próximos a la vía.

Uno de esos dispositivos preventivos ha observado la pasada madrugada que dos vehículos se dirigían a una zona próxima a las vías del tren en Roda de Berà.

PUBLICIDAD

Varias patrullas han seguido a esos vehículos, que finalmente han aparcado en las inmediaciones de las vías.

Los agentes han identificado a los tres ocupantes de los dos coches, dos hombres y una mujer, y han localizado en la inspección de los vehículos varios objetos que podrían ser utilizados para el robo de cobre.

En el momento de esta intervención, dos personas que se encontraban en el exterior de los vehículos han salido corriendo y han huido del lugar.

Una dotación del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos que participa en el dispositivo ha detectado que un tercer vehículo se acercaba a la zona que vigilaban y que, una vez sus ocupantes se han percatado de la presencia policial, el conductor ha intentado huir del lugar de zona precipitada, aunque finalmente los agentes lo han interceptado.

En ese coche viajaban los dos hombres huidos, que llevaban en el vehículo herramientas, ropa de trabajo y una linterna, entre otro material.

Los Mossos indican en su comunicado que "los indicios recogidos en el dispositivo, los objetos intervenidos, la coincidencia de espacio y tiempo de los tres vehículos en la zona vigilada y el contexto de robos de cobre investigados" relacionan a los cinco detenidos con una tentativa de robo en las vías.

Los cinco detenidos pasarán en las próximas horas a disposición del juzgado de guardia de El Vendrell (Tarragona).

Los Mossos tienen desplegado el llamado 'Pla Via' para prevenir el robo de cobre en las vías, una delito que en los últimos días ha provocado graves afectaciones en la circulación de los trenes.

La policía catalana detuvo el jueves a un joven de 21 años como presunto autor de los seis robos de cobre registrados en solo diez días en la estación de França de Barcelona y en tramos de vía de las inmediaciones. El detenido tiene 14 antecedentes penales. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rocío Martín Berrocal, hermana pequeña de Vicky, desvela que padece cáncer de piel: “Por eso siempre llevo gorra para protegerme”

La estilista ha compartido con sus seguidores cómo es su estado de salud después de seis semanas con el tratamiento

Rocío Martín Berrocal, hermana pequeña de Vicky, desvela que padece cáncer de piel: “Por eso siempre llevo gorra para protegerme”

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

El investigado atacó a tres viandantes al azar y trató de apuñalar a un policía durante su detención, según el fiscal

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

Mezclar vinagre blanco con hojas de laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El procedimiento no requiere utensilios especiales ni conocimientos previos

Mezclar vinagre blanco con hojas de laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Fran Sánchez, psicólogo: “Esta es una afirmación profundamente injusta y dañina con la que hay que tener mucho cuidado”

El experto señala que algunas frases pueden generar un mayor sufrimiento en las personas, pues cargan sobre ellas la culpa de “permitir” el daño que les hacen los demás

Fran Sánchez, psicólogo: “Esta es una afirmación profundamente injusta y dañina con la que hay que tener mucho cuidado”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

La Audiencia Nacional reclama al Gobierno los expedientes del campamento del puerto Ceuta, instalado y ocupado ya pese al recurso de la Policía por riesgos de seguridad

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

Entra en vigor: a partir del 1 de octubre, la DGT pondrá fin a una excepción histórica y obligará a los taxistas a ponerse el cinturón

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

ECONOMÍA

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

España pisa el acelerador del coche eléctrico: las ventas se disparan al bajar los precios, pero la escasa red de recarga ralentiza su avance

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

DEPORTES

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”