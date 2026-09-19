Cinco detenidos por robo de cobre en las vías del tren en Roda de Berà (Tarragona)

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Barcelona, 19 sep (EFE).- Los Mossos han detenido esta mañana en Roda de Berà (Tarragona) a cinco personas que presuntamente pretendían robar cobre en las vías del tren.

La policía catalana ha informado este sábado en un comunicado de que se trata de cuatro hombres de 21, 22, 23 y 25 años y de una mujer de 35, todos acusados de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

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Tras los últimos robos de cobre registrados en la red de Rodalies en Cataluña en los últimos días, que obligaron a cortar el servicio en varias líneas, los Mossos d'Esquadra habían establecido diversos puntos de vigilancia en lugares próximos a la vía.

Uno de esos dispositivos preventivos ha observado la pasada madrugada que dos vehículos se dirigían a una zona próxima a las vías del tren en Roda de Berà.

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Varias patrullas han seguido a esos vehículos, que finalmente han aparcado en las inmediaciones de las vías.

Los agentes han identificado a los tres ocupantes de los dos coches, dos hombres y una mujer, y han localizado en la inspección de los vehículos varios objetos que podrían ser utilizados para el robo de cobre.

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En el momento de esta intervención, dos personas que se encontraban en el exterior de los vehículos han salido corriendo y han huido del lugar.

Una dotación del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos que participa en el dispositivo ha detectado que un tercer vehículo se acercaba a la zona que vigilaban y que, una vez sus ocupantes se han percatado de la presencia policial, el conductor ha intentado huir del lugar de zona precipitada, aunque finalmente los agentes lo han interceptado.

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En ese coche viajaban los dos hombres huidos, que llevaban en el vehículo herramientas, ropa de trabajo y una linterna, entre otro material.

Los Mossos indican en su comunicado que "los indicios recogidos en el dispositivo, los objetos intervenidos, la coincidencia de espacio y tiempo de los tres vehículos en la zona vigilada y el contexto de robos de cobre investigados" relacionan a los cinco detenidos con una tentativa de robo en las vías.

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Los cinco detenidos pasarán en las próximas horas a disposición del juzgado de guardia de El Vendrell (Tarragona).

Los Mossos tienen desplegado el llamado 'Pla Via' para prevenir el robo de cobre en las vías, una delito que en los últimos días ha provocado graves afectaciones en la circulación de los trenes.

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La policía catalana detuvo el jueves a un joven de 21 años como presunto autor de los seis robos de cobre registrados en solo diez días en la estación de França de Barcelona y en tramos de vía de las inmediaciones. El detenido tiene 14 antecedentes penales. EFE