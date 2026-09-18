Vox pide denegar visados hasta que Marruecos reconozca "la españolidad de Ceuta y Melilla"

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Madrid, 18 sep (EFE).- Vox ha reclamado este viernes que España deniegue los visados extranjeros a marroquíes mientras su Gobierno no reconozca públicamente "la españolidad de Ceuta y Melilla", así como la pertenencia a España de "otros territorios del norte de África".

Se trata de una proposición no de ley impulsada por Vox en el Congreso en la que se insta al Gobierno "a tomar las medidas necesarias para hacer frente a la amenaza a la seguridad nacional derivada de la crisis migratoria en Ceuta" y en la que se advierte al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que la "la sumisión diplomática" a Marruecos representa "una tradición".

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Los de Santiago Abascal quieren que España deniegue visados a extranjeros de nacionalidad marroquí hasta que Marruecos "reconozca, a través de una declaración pública, expresa e inequívoca de respeto de la soberanía e integridad territorial de España" sobre Ceuta y Melilla.

Pero también de las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, el islote de Perejil, las islas y peñón de Alhucemas, o de plazas y lugares de soberanía española en el norte de África.

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Vox quiere tratar dicho asunto en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso e insiste en que las entradas masivas a Ceuta en julio suponen "un acto deliberado de guerra híbrida orquestado, instigado y dirigido por el Reino de Marruecos”.EFE