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Tensión en el traslado de los inmigrantes de las playas del Trampolín y Benítez al dispositivo del Puerto de Ceuta

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El traslado de buena parte de los migrantes que permanecen en los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez ha comenzado a primera hora de este viernes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad acompañan a una multitud hacia el dispositivo del Puerto, donde solo caben 1.800 personas pese a que se estima que entre las dos playas hay más de 4.000. Por este motivo se han producido momentos de tensión ya que algunos migrantes comenzaron a correr y fue necesario el refuerzo de Policía Nacional.

El operativo ha arrancado pasadas las 6:30 horas de este jueves con el despliegue de varias patrullas de la Guardia Civil en la playa del Trampolín para proceder a su agrupamiento y posterior traslado hacia el nuevo dispositivo de acogida habilitado en el puerto.

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El operativo ha registrado momentos de tensión y falta de control durante el inicio desplazamiento. Cuando los primeros grupos han alcanzado la zona de la playa de Benítez, donde se encuentra otro de los asentamientos, se han unido a las personas que permanecían allí, incrementando considerablemente el número de migrantes que avanzaban hacia el recinto portuario.

REFUERZOS DE POLICÍA NACIONAL

A medida que la multitud ha ido avanzando por la carretera junto a la playa, el grupo ha comenzado primero a trotar y, minutos después, a correr, sin que los agentes desplegados pudieran contener inicialmente su avance.

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La situación ha quedado controlada al alcanzar el extremo de la playa de Benítez más próximo a la zona industrial que desemboca en el puerto, donde se encuentra el dispositivo de acogida al que están siendo trasladados. En ese punto se han incorporado refuerzos de la Policía Nacional, que han logrado detener a la multitud.

Los migrantes permanecen actualmente en esta zona a la espera de que los agentes puedan organizar el grupo y reanudar el traslado de forma ordenada hacia las instalaciones portuarias.

El principal problema al que se enfrenta el dispositivo es la diferencia entre el número de personas que permanecen en los asentamientos y la capacidad de las instalaciones de acogida. Las estimaciones sitúan en más de 4.000 los migrantes que viven actualmente entre los asentamientos del Trampolín y Benítez, mientras que el recurso habilitado en el puerto dispone de unas 1.800 plazas.

PREOCUPACIÓN DE DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Fuentes de la Delegación del Gobierno han expresado su preocupación ante el riesgo de que se produzcan avalanchas durante el acceso al recinto, especialmente cuando se alcance el límite de capacidad y parte de las personas que participen en el traslado tengan que permanecer fuera.

En anteriores dispositivos de estas características, algunos de los migrantes que no han podido acceder a los recursos han tratado de entrar por la fuerza, lo que eleva la preocupación por la seguridad durante el operativo de este jueves.

La habilitación del dispositivo del puerto se produce además un día después de que la Audiencia Nacional levantara el veto a su utilización, después de que el tribunal hubiera paralizado cautelarmente su puesta en funcionamiento ante las dudas planteadas por su ubicación junto a infraestructuras consideradas estratégicas.

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EuropaPress

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