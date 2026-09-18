Robles impone distinciones a personal del CNI, tras la polémica por los avisos sobre Ceuta

18/09/2026 La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la sede del CNI.. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y ha impuesto distinciones a personal del organismo, tras la polémica por los avisos sobre el salto masivo a Ceuta de inmigrantes procedentes de Marruecos a finales de julio. ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA MINISTERIO DE DEFENSA

Guardar

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y ha impuesto distinciones a personal del organismo, tras la polémica por los avisos sobre el salto masivo a Ceuta de inmigrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.

El Ministerio de Defensa ha difundido una imagen de la visita, en la que aparecen Robles con la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, y su 'número dos', Luis García Terán, y ha resaltado que se ha producido "en el marco de los encuentros habituales" que la ministra mantiene con el personal del CNI.

PUBLICIDAD

La ministra ha defendido la labor de los servicios de inteligencia en el marco de la crisis de Ceuta en todo momento, e incluso permaneció como la única miembro del Ejecutivo que mantuvo que hubo avisos previos al salto, frente a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y media docena de ministros que afirmaron que no hubo tales informes.

La desclasificación de documentos relativos a los sucesos en la ciudad autónoma mostró que el CNI alertó a la Delegación del Gobierno ceutí y a la Guardia Civil vía WhatsApp, pero Moncloa incidió en que esos mensajes no fueron alertas "formales", afeando a la inteligencia española que no elevara la advertencia cuando era "su competencia y responsabilidad".

PUBLICIDAD

El CNI, de su lado, admitió en unas fuentes difundidas por Moncloa que "no anticipó la magnitud" de los acontecimientos y Robles se alineó con el organismo al afirmar que el suceso fue "imprevisible". En un intento de zanjar la polémica, abrió la puerta a la autocrítica cuando indicó que "todo se puede hacer mejor".