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Robles impone distinciones a personal del CNI, tras la polémica por los avisos sobre Ceuta

18/09/2026 La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la sede del CNI.. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y ha impuesto distinciones a personal del organismo, tras la polémica por los avisos sobre el salto masivo a Ceuta de inmigrantes procedentes de Marruecos a finales de julio. ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA MINISTERIO DE DEFENSA
18/09/2026 La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la sede del CNI.. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y ha impuesto distinciones a personal del organismo, tras la polémica por los avisos sobre el salto masivo a Ceuta de inmigrantes procedentes de Marruecos a finales de julio. ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA MINISTERIO DE DEFENSA
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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y ha impuesto distinciones a personal del organismo, tras la polémica por los avisos sobre el salto masivo a Ceuta de inmigrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.

El Ministerio de Defensa ha difundido una imagen de la visita, en la que aparecen Robles con la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, y su 'número dos', Luis García Terán, y ha resaltado que se ha producido "en el marco de los encuentros habituales" que la ministra mantiene con el personal del CNI.

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La ministra ha defendido la labor de los servicios de inteligencia en el marco de la crisis de Ceuta en todo momento, e incluso permaneció como la única miembro del Ejecutivo que mantuvo que hubo avisos previos al salto, frente a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y media docena de ministros que afirmaron que no hubo tales informes.

La desclasificación de documentos relativos a los sucesos en la ciudad autónoma mostró que el CNI alertó a la Delegación del Gobierno ceutí y a la Guardia Civil vía WhatsApp, pero Moncloa incidió en que esos mensajes no fueron alertas "formales", afeando a la inteligencia española que no elevara la advertencia cuando era "su competencia y responsabilidad".

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El CNI, de su lado, admitió en unas fuentes difundidas por Moncloa que "no anticipó la magnitud" de los acontecimientos y Robles se alineó con el organismo al afirmar que el suceso fue "imprevisible". En un intento de zanjar la polémica, abrió la puerta a la autocrítica cuando indicó que "todo se puede hacer mejor".

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