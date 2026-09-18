Planas convoca el martes al sector agrario por el impacto del precio de la energía

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Madrid, 18 sep (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha convocado para el próximo martes una reunión con las organizaciones agrarias (Asaja, COAG, UPA y Unión de uniones) y con las cooperativas agroalimentarias para analizar el impacto del encarecimiento de la energía en el sector.

Fuentes del Ministerio han informado a EFE Agro de que el objetivo es abordar la situación de los mercados internacionales y del actual contexto geopolítico sobre los precios de fuentes energéticas como los carburantes.

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Está previsto que el encuentro se celebre a las 16.00 horas del martes, 22 de septiembre.

La convocatoria con Luis Planas se conoce horas después de que Asaja, COAG y UPA hayan mostrado su intención de movilizar al sector primario por distintos puntos del país para protestar por el alza "inasumible" del precio del gasóleo.

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Se quejan de la falta de nuevas alternativas de ayudas desde las administraciones más allá del 30 de septiembre, fecha en la que termina las subvenciones a la compra de gasóleo agrícola.

Este miércoles pasado, Planas avanzó que el Gobierno sigue estudiando y decidirá "en las próximas semanas" qué medidas adoptar ante esta subida de precios de los carburantes.

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Esta reunión se suma, por parte del Ejecutivo central, a la que se celebrará este próximo lunes entre el ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, y representantes de la industria alimentaria, del comercio de materias primas agrícolas y de fabricantes de fertilizantes para hacer un seguimiento del conflicto en Irán y de sus consecuencias económicas. EFE