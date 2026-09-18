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Piden 28 años de cárcel para un hombre acusado de matar a su cuñado en un barrio de Huelva

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Huelva, 18 sep (EFE).- La Fiscalía de Huelva ha pedido 28 años y medio de cárcel para M.S., conocido como 'El Baba', acusado de matar a tiros a uno de sus cuñados durante una reyerta con armas de fuego ocurrida en septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón de Huelva.

El Ministerio Público, en el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso EFE, solicita 15 años y medio de prisión para otro cuñado de M.S., por intentar asesinarlo a balazos y herir a un vecino en el mismo tiroteo, y dos años para un tercer procesado, por darle cobijo durante su huida.

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Según el escrito, los hechos ocurrieron sobre las 14:10 horas del 10 de septiembre de 2024 en la calle Margarita. Uno de los procesados circulaba en su vehículo cuando divisó en el portal de su vivienda a su cuñado M.S., con quien mantenía un fuerte enfrentamiento violento previo.

Con la intención de acabar con su vida, abrió fuego desde el coche con una pistola de 9 milímetros y percutió al menos seis disparos que no alcanzaron a M.S., pero sí hirieron en brazos y piernas a un vecino del lugar.

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M.S. sacó un revólver y respondió con varios disparos contra el vehículo en marcha de su cuñado. Uno de los proyectiles atravesó el reposacabezas e impactó en la cabeza del conductor, lo que hizo que este perdiera el control y colisionara contra varios turismos estacionados.

Pocos minutos después del tiroteo cruzado, el hermano del que iba en el coche y abrió fuego inicialmente, acudió al lugar acompañado de su madre.

Al intentar acceder al portal de un edificio donde se refugiaba M.S., este salió a su encuentro en las escaleras y, "sin darle oportunidad de reaccionar", le disparó a bocajarro en el pecho. El impacto le causó una lesión cardíaca que le provocó la muerte de forma prácticamente instantánea.

M.S. se dio a la fuga y permaneció en paradero desconocido hasta el 12 de octubre de 2024, cuando fue localizado y arrestado por la Policía en un domicilio de Gijón (Asturias), donde un primo, también acusado, le facilitó ocultación para eludir la acción de la justicia.

En los registros efectuados tras los hechos, los agentes incautaron múltiple munición de diversos calibres tanto en la vivienda del presunto agresor como en el vehículo del otro implicado. Ninguno de los dos tenía licencia de armas.

El escrito de acusación del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva determina que el caso será juzgado por el Tribunal del Jurado en una vista que comenzará el 16 de octubre. La Fiscalía califica los hechos como un delito de asesinato consumado, tres delitos de homicidio en grado de tentativa, dos de tenencia ilícita de armas y uno de encubrimiento.

Para M.S. pide 20 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía, 7 años por homicidio en grado de tentativa y 1 año y medio por tenencia ilícita de armas. Además, impone 15 años de libertad vigilada e indemnizaciones que superan los 930.000 euros para la viuda, hijos, madre y hermanos del fallecido.

Para su cuñado, el protagonista del primer tiroteo, pide 14 años de cárcel por dos delitos de homicidio en grado de tentativa (7 años por cada uno) y 1 año y medio por tenencia ilícita de armas, y para el tercer procesado, dos años de prisión por un delito de encubrimiento. EFE

lra/fs/jlp

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