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Milagros Tolón: "El deporte es una extraordinaria herramienta de transformación social"

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La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, afirmó que el deporte es una "extraordinaria herramienta de transformación social" en la presentación del cupón que la ONCE dedica este año a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) bajo el lema 'Deporte para un desarrollo sostenible'.

La presentación se ha celebrado en el marco de la jornada 'Deporte, Sostenibilidad y Agenda 2030', organizada en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) y en la que la ONCE ha anunciado que cinco millones de cupones llevarán el 24 de septiembre a toda España un mensaje sobre la contribución del deporte a la consecución de los ODS y a la construcción de una sociedad más saludable, igualitaria e inclusiva.

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En ese sentido, Milagros Tolón ha agradecido a la ONCE que haya escogido este año el deporte como eje central de su tradicional cupón dedicado a la Agenda 2030. Una iniciativa que, según ha destacado la ministra, permite acercar los ODS a la ciudadanía y visibilizar la capacidad del deporte para generar cambios sociales.

"El deporte favorece la salud, promueve la igualdad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social. El deporte es, en definitiva, una extraordinaria herramienta de transformación social", ha subrayado Tolón.

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La ministra de Deportes también ha puesto en valor la trayectoria de la ONCE en la promoción del deporte practicado por personas con discapacidad y su contribución a transformar la percepción social sobre estos deportistas. "Me atrevo a asegurar que la ONCE es uno de los actores que más ha contribuido a ese cambio de mentalidad", ha afirmado la titular de Deportes.

Durante el acto, el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, y el director general de la organización, Ángel Sánchez, han hecho entrega a la ministra de una lámina enmarcada con el cupón conmemorativo. La jornada ha contado, además, con la participación del vicepresidente de la ONCE y presidente del Comité Paralímpico Español, Alberto Durán.

EL DEPORTE, UNA POLÍTICA DE ESTADO

La ministra ha situado el mensaje que representa este cupón conmemorativo de los ODS en el marco de la apuesta del Gobierno de España por hacer del deporte una política de Estado, con una concepción que trasciende la competición y el rendimiento para incorporar también su dimensión social.

No en vano, desde 2018 el Ejecutivo está impulsando una profunda modernización del sistema deportivo español a través de medidas legislativas, el incremento de la financiación pública y el desarrollo de programas destinados a reforzar la igualdad, la inclusión y la protección social de los deportistas.

En este periodo, el Gobierno de España ha destinado más de 2.300 millones de euros al sector deportivo, consolidando una apuesta que ha permitido reforzar el tejido deportivo español y avanzar hacia un modelo más moderno, sostenible e inclusivo.

"Nunca antes el deporte y los deportistas habían ocupado un lugar tan preeminente en las prioridades que nos hemos dado como país", ha concluido Milagros Tolón, quien asimismo ha defendido que esta apuesta responde a una concepción del deporte como una herramienta para mejorar la vida de las personas, ampliar oportunidades y fortalecer la cohesión social.

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EuropaPress

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