Marruecos no ve "ninguna incriminación" en relación a Ceuta por la Eurocámara e insiste en el diálogo con la UE

01/02/2023 Imagen de archivo de la bandera de Marruecos. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

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Marruecos no ve "ninguna incriminación" por parte de la Eurocámara en relación con la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio en Ceuta y sigue apostando por el un "diálogo abierto, franco y sereno" con la UE a la hora de afrontar desafíos comunes, como el migratorio.

Así ha respondido el embajador marroquí ante la UE y la OTAN, Ahmed Reda Chami, en declaraciones a la agencia oficial MAP después de que el Parlamento Europeo aprobara este jueves un informe que apunta a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno español como un elemento con "efecto llamada" para lo ocurrido en Ceuta, denuncia que la ciudad fue "invadida", alerta de la "instrumentalización" de la migración como arma de guerra híbrida y reclama tanto a las autoridades nacionales como europeas medidas urgentes.

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Según el diplomático, la resolución de la Eurocámara "no contiene ninguna incriminación ni ninguna instrucción dirigida a Marruecos y no recoge ninguno de los intentos de instrumentalización de la cuestión migratoria".

Asimismo, ha puesto en valor que "numerosas enmiendas de carácter hostil" hacia el reino alauí finalmente no salieron adelante "gracias al enfoque responsable, constructivo y sereno de la mayoría de los eurodiputados, especialmente los de las principales formaciones políticas del Parlamento Europeo", al tiempo que ha lamentado que "campañas de comunicación y de propaganda intenten atribuir al texto disposiciones o posiciones que no contiene".

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La resolución aprobada, no vinculante, pide a las autoridades marroquíes que "asuman sus responsabilidades como socio clave" de la Unión Europea y cumplan sus compromisos en materia de control migratorio y cooperación la devolución de migrantes cruzados irregularmente.

En este contexto, los eurodiputados advierten de que esa "asociación" entre la UE y Marruecos debe basarse en el "respeto incondicional de la integridad territorial" de los Estados miembro, recalcando que toda declaración que "cuestione la soberanía española es inaceptable e incompatible con las obligaciones" de un país con esa relación con los Veintisiete.

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La Eurocámara también critica el uso de la migración como "herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro", si bien en este punto evita ningún señalamiento directo a Rabat, apelando a la necesidad de que Marruecos coopere en la gestión migratoria y agilice los retornos de los migrantes llegados durante esta crisis, sin que tampoco se mencione el papel que sus autoridades pudieron jugar en los días previos al cruce masivo a Ceuta.

Así las cosas, el embajador marroquí ha defendido que "un diálogo abierto, franco y sereno sigue siendo la vía que debe privilegiarse para afrontar los desafíos comunes, aprovechar las oportunidades que se presentan y construir un futuro próspero", incidiendo en que la gestión migratoria requiere un "compromiso operativo diario, un diálogo constante y la búsqueda de soluciones comunes y duraderas".

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