Llorente le “daría” el Balón de Oro “a un español”

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Majadahonda (Madrid), 18 sep (EFE).- Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid y campeón del mundo en 2026 con la selección española, explicó este viernes que le “daría” el Balón de Oro de este año a un jugador “español”.

“Seguro que se lo daría a un español. Sin ninguna duda”, aseguró durante la rueda de prensa de este viernes en el Centro Deportivo de Majadahonda.

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Este mismo viernes, el seleccionador español, Luis de la Fuente, coincidió con esa apreciación cuando fue consultado sobre si se lo daría a Rodri Hernández o a Lamine Yamal.

"Se lo daría a un español, así de claro. No tengo preferencia. La única preferencia es que sean españoles, porque han hecho méritos y tienen una categoría merecedora para ganar el prestigioso premio", señaló De la Fuente en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) tras difundir la lista de la selección para los próximos partidos de la Liga de Naciones.

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Dicha opinión se une al debate abierto sobre quién debería recibir el Balón de Oro, cuyo ganador se desvelará en la gala prevista el 26 de octubre en Londres.

El debate lo han alimentado Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y el barcelonista Lamine Yamal, quienes han defendido para ellos el premio al entender que han hecho méritos para ello.

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Además, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, también aportó recientemente su opinión al defender que se le vuelva a conceder a Lionel Messi. EFE

(foto) (vídeo)