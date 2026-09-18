La Federación Alemania da vía libre para la autogestión de la Bundesliga femenina

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Berlín, 18 sep (EFE).- Un congreso extraordinario de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) aprobó este viernes por unanimidad una resolución que da vía libre a la autogestión de la Bundesliga femenina.

Esa resolución permite una organización similar a la de la Bundesliga masculina a partir de la próxima temporada. Esta temporada de transición.

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A partir de la temporada 2027/2028 la Bundesliga femenina tendrá autonomía para negociar los derechos de televisión . La meta es mejorar la comercialización y la profesionalización de la liga.

La primera asamblea de la Bundesliga femenina como organización independiente está planeada para el 30 de noviembre.

"La Bundesliga femenina se ha desarrollado de manera notable en lo deportivo y en lo económico", dijo el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf.

Neuendorf agregó que la nueva estructura no implica que la DFB reduzca su compromiso con el fútbol femenino.

"El impulso del fútbol femenino seguirá siendo uno de nuestros temas centrales", aseguró.

La presidenta de la Bundesliga femenina, Katharina Kiel, tendrá un puesto de vicepresidenta en la cúpula de la DFB.EFE