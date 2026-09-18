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La Asamblea Regional de Murcia debatirá declarar a Pedro Sánchez persona ‘non grata’

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Cartagena (Murcia), 18 sep (EFE).- El pleno de la Asamblea Regional de Murcia debatirá el próximo miércoles 23 de septiembre una moción para declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, persona ‘non grata’ en esa comunidad al entender los exdiputados de Vox José Ángel Antelo y Virginia Martínez que sus políticas la están "perjudicando directamente".

Dicen querer trasladar “el profundo hartazgo que existe ante la sucesión de escándalos que afectan al entorno político del presidente y el deterioro institucional y el abandono de los intereses de los españoles, con unos niveles que han rebasado todos los límites”.

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Reclaman que se esclarezcan todas las responsabilidades respetando las investigaciones y procedimientos judiciales en curso y cargan contra las decisiones que afectan al trasvase Tajo-Segura, que convierten a Sánchez en un "peligro para la economía cuando amenaza el agua que necesitan los agricultores, la industria y miles de familias” murcianas.

Su política migratoria y las relaciones con Marruecos son “un peligro para nuestra seguridad cuando el Gobierno es incapaz de garantizar un control eficaz de nuestras fronteras y de defender con firmeza los intereses nacionales frente a ese país”, indican.

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Critican el “progresivo deterioro del Estado de derecho y de la separación de poderes”, pues “las instituciones pertenecen a los ciudadanos, no a ningún partido ni a ningún presidente”, por lo que “la Región de Murcia no puede permanecer en silencio ante unas políticas que perjudican cuestiones esenciales para su futuro, como el agua, la seguridad y las infraestructuras”.

Entienden que el “hartazgo” con Sánchez “es un sentimiento popular”, por lo que los grupos parlamentarios “deberían escuchar a la calle”. EFE

cgv/eg/jlp

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