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Ivan Herzog publica su segundo álbum, 'Disco de cristal'

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Cambrils (Tarragona), 18 sep (EFE).- El músico cambrilense Ivan Herzog ha publicado este viernes su segundo álbum, 'Disco de cristal', informa su discográfica, Halley Records.

El nuevo trabajo reúne doce canciones en que el artista amplía el lenguaje de su debut y transita entre estilos diversos al servicio del relato de cada pieza.

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Después de cerrar la gira 'Tienes Que Verlo Tour', Ivan Herzog, que se dio a conocer hace 9 años en el concurso musical 'La Voz', inició ayer en el Mercat de Música Viva de Vic la presentación en directo de 'Disco de cristal'.

Después, estará el 26 de septiembre en la fiestas de la Mercè de Barcelona, el 3 de octubre en la sala Movistar de Madrid, el 15 de enero en A Coruña, el 16 de enero en Santiago de Compostela, el 26 de febrero en Bilbao, el día 27 en San Sebastián y el 16 de abril en la sala Apolo de la capital catalana dentro del festival Guitar BCN, entre las fechas ya confirmadas.

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Con 'Disco de cristal', Ivan Herzog, hijo del también músico y productor Mikel Herzog y de Mavi, corista de Isabel Pantoja, así como hermano de Mikel Herzog jr., da continuidad al universo que empezó a definir con su debut, 'Disco de oro', pero desde un lugar más amplio, imprevisible y expuesto.

Así, su segundo disco confirma una manera de entender la música en que las referencias, los cambios de registro y la teatralidad forman parte de un mismo lenguaje.

Entre las nuevas canciones, que reivindican lo que a menudo se considera excesivo, extraño, frágil o contradictorio como material legítimo para construir una identidad propia, destacan 'De cristal', 'Bicho raro', 'Ojalá', 'Incandescente', 'Orangután', 'Macaco' o 'Loc@'.

Producido por el propio Ivan Herzog, con Héctor Quevedo como ingeniero de sonido, incluye también 'Et prometo', una canción escrita en catalán, así como 'Flipao', '10 de 100', 'De lejos' y 'Lo que soy'. EFE

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