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Estudian una combinación de fármacos para el cáncer de endometrio de alto riesgo

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Barcelona, 18 sep (EFE).- Un grupo de investigadores del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) de Barcelona ha observado que la combinación de dos fármacos con mecanismos de acción complementarios podría mejorar el tratamiento del cáncer de endometrio de alto riesgo.

El trabajo, llevado a cabo en modelos preclínicos -animales- generados a partir de tumores de pacientes y publicado en la revista Biomedicine & Pharmacotherapy, se ha realizado conjuntamente con la Unidad de Ginecología Oncológica y el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Vall d'Hebron, ha informado este centro barcelonés.

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El cáncer de endometrio es el cáncer ginecológico más frecuente en los países desarrollados, con cerca de 1.000 casos diagnosticados cada año en Cataluña y unos 7.000 en España.

En los casos de tumores de alto riesgo, la resistencia a los tratamientos puede limitar las opciones terapéuticas disponibles.

Con el fin de encontrar nuevas terapias para las pacientes con cáncer de endometrio, un equipo del VHIR y la empresa Byondis S.L. impulsaron un estudio combinando dos fármacos.

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El primero es el SYD985, un anticuerpo contra HER2 -una de las 'dianas' habituales porque es un receptor relacionado con el crecimiento y supervivencia del tumor- conjugado con un fármaco citotóxico.

El anticuerpo permite identificar las células que expresan HER2 y dirigir hacia ellas el tratamiento, mientras que el fármaco citotóxico provoca daño en las células tumorales que expresan HER2 y también en las células adyacentes.

"Este fármaco conjugado permite dirigir el tratamiento a las células que lo expresan y, gracias al fármaco citotóxico, amplificamos su efecto", ha explicado la doctora Valeria Tubita, investigadora posdoctoral del grupo de Investigación Biomédica en Ginecología del VHIR.

Además de SYD985, se administra un segundo fármaco, el niraparib, que es un inhibidor de la reparación del daño en el ADN.

Al bloquear esta vía, las células tumorales pueden acumular daños que no son capaces de reparar y acaban muriendo.

El equipo de investigación llevó a cabo el estudio con quince modelos animales en los que se implantaron diferentes subtipos de tumores obtenidos de pacientes con cáncer de endometrio.

Los resultados mostraron que la combinación tenía un efecto antitumoral mayor que los tratamientos individuales.

Concretamente, se observó una respuesta completa, es decir, la desaparición completa del tumor, en el 60 % de los modelos tratados.

Los resultados obtenidos sientan las bases para continuar estudiando esta estrategia terapéutica en nuevos modelos experimentales en el laboratorio, como en organoides, que son pequeños órganos 3D obtenidos a partir de células de pacientes que reproducen la estructura y el funcionamiento del tumor original.

Esta nueva fase de la investigación cuenta con el apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer, la Fundación Dexeus Mujer y el Pañuelo Solidario de Vall d'Hebron, y Natura. EFE

(vídeo)

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