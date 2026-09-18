Elena Rybakina, lesionada, baja contra España

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Redacción deportes, 18 sep (EFE).- La número uno del tenis femenino, la kazaja Elena Rybakina, sufre una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna derecha y no formará parte del equipo de Kazajistán que la próxima semana disputará contra España el duelo de cuartos de final de la Copa Billie Jean King en Shenzhen.

Rybakina, recientemente campeona del Abierto de Estados Unidos, no jugará el duelo contra el conjunto español el próximo miércoles. Kazajistán se queda con Yulia putintseva, Sonja Zhiyenbayeva, Zhiebek Kulambayeva y Anna Danilina.

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Elena Rybakina ocupará su tiempo en visitar Astaná y Almaty, donde impartirá clases magistrales para jóvenes atletas del país, tal y como ha anunciado la Federación de Tenis de Kazajistán.

Además, la jugadora se someterá a un examen médico en Kazajistán para conocer la lesión en el tendón de Aquiles que sufrió en el WTA 1000 de Cincinnati que tuvo que abandonar en cuartos de final. La lesión permaneció durante el Abierto de Estados Unidos, que ganó y añadió a los Grand Slam de Wimbledon en el 2022 y Abierto de Australia 2026 que ya había logrado.

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Según su equipo técnico, Rybakina necesitará al menos dos semanas de tratamiento y recuperación. Por lo tanto, no podrá participar en la final de la Copa Billie Jean King, que se disputarán en China. Su prioridad inmediata será recuperarse de la lesión y retomar los entrenamientos completos. EFE