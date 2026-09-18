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El sindicato CGT retoma la huelga en los servicios de tierra de Groundforce en El Prat

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Barcelona, 18 sep (EFE).- El sindicato CGT ha retomado la huelga en los servicios de tierra (handling) que presta la empresa Groundforce en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

En un comunicado, el sindicato, que ya convocó huelga en esta empresa en agosto, ha explicado este viernes que la huelga se reanudó ayer y que tiene "carácter indefinido".

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CGT, sindicato mayoritario en Groundforce en El Prat, justifica la vuelta a la huelga por el despido de dos representantes que forman parte del comité de huelga.

"Tras una suspensión temporal de la huelga, adoptada con el objetivo de facilitar el diálogo y buscar una salida al conflicto, ayer se reanudó con carácter indefinido la huelga ya convocada al no haberse alcanzado una solución satisfactoria a las reivindicaciones de la plantilla", precisa CGT.

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El sindicato denuncia el deterioro de las condiciones de trabajo, la falta de personal, las sobrecargas de trabajo o la elevada rotación de personal, entre otros motivos. EFE

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