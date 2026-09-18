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El obispo de Málaga rechaza que la Iglesia responda por cura condenado por agresión sexual

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Málaga, 18 sep (EFE).- El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha afirmado este viernes que la Diócesis defiende "que no tiene responsabilidad civil subsidiaria" en el caso del sacerdote malagueño condenado por sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres.

"Desde el principio dije lo que me parecía y lo que los técnicos y abogados nos aconsejan, que con respecto a la Diócesis defendemos que no tenemos responsabilidad civil subsidiaria, y como así lo creemos, así lo hemos defendido en los tribunales", ha señalado Satué en una rueda de prensa de balance de su primer año como obispo en Málaga.

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Ha añadido que "una cosa es que un sacerdote cometa determinados delitos, y es absolutamente lamentable por el sufrimiento que ocasiona en personas concretas, y otra cosa es que haya una consecuencia casi automática, en este caso a la Iglesia".

"Tenemos que poner a cada uno en su sitio y descubrir la responsabilidad de la persona en concreto, sea sacerdote, político o periodista, y la responsabilidad de la institución a la que pertenece", ha insistido.

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El sacerdote, de 35 años y conocido como el padre Fran, fue condenado a 52 años de prisión y al pago total de 403.129 euros a las víctimas por las secuelas psíquicas sufridas y los daños morales, montante al que tendría que responder como responsable civil subsidiario el Obispado.

Satué ha asegurado que, "desde la Diócesis, de forma inmediata, se pusieron a disposición del tribunal las cantidades que establecía la sentencia", y que "tres de las cuatro víctimas pidieron acceder a esas cantidades".

Ha explicado que escribió una carta a cada una de las víctimas, pero todavía no ha recibido respuesta, y que entiende que la situación que han vivido es "tan complicada, tan fuerte y tan dolorosa" que "volver a hablar del mismo tema para ellas debe de ser muy doloroso".

"Nuestro compromiso de ayudar a las víctimas quedó de manifiesto con la disposición inmediata de las cantidades que estableció la sentencia de la Audiencia, aunque (la sentencia) pueda tener más recorrido en el futuro", ha subrayado el obispo.

Respecto a la creación de una oficina de recogida de denuncias de abusos, ha apuntado que es un proyecto que "está en marcha" tras disponerlo así el Vaticano en tiempos del papa Francisco, aunque ha precisado que no se trata "solo de recoger denuncias, sino también de una tarea preventiva y de ofrecer acompañamiento jurídico, psicológico y espiritual". EFE

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