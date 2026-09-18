El IBEX baja el 0,15 % el día de la "cuádruple hora bruja" y pese a la caída del brent

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Madrid, 18 sep (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes con una caída del 0,15 % en una jornada que estará marcada por la "cuádruple hora bruja", en la que vencen futuros y opciones sobre índices y acciones y que suele generar volatilidad, y en la que el precio del crudo desciende más del 2 %.

En la apertura de la sesión, el IBEX 35, el principal indicador nacional, se deja ese 0,15 %, hasta los 19.802,7 puntos. Las ganancias del año se reducen al 14,34 %.

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La Bolsa española ha abierto en negativo en una jornada en la que el Banco de Japón ha decidido subir los tipos de interés y en la que el brent, el petróleo de referencia en Europa, cae con fuerza, el 2,25 %, hasta los 102,45 dólares en barril. EFE

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