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El Barça cumple un año invicto entre todas las competiciones

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Barcelona, 18 sep (EFE).- El Barça cumple este viernes un año sin conocer la derrota entre todas las competiciones, una racha que alcanzó los 365 días después de la victoria lograda este jueves ante el Montpellier francés (27-28), en la segunda jornada de la primera fase de la Liga de Campeones.

La última derrota del conjunto que dirige Carlos Ortega se remonta al 18 de septiembre de 2025, cuando cayó en el Palau Blaugrana ante el Magdeburgo alemán (21-22), en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Desde entonces, el conjunto azulgrana ha ganado los 61 partidos que ha disputado, entre la temporada 2025-2026 y el inicio del presente curso.

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Durante ese periodo, el cuadro catalán conquistó los siete títulos que disputó la pasada temporada: Supercopa Ibérica, Supercopa de Catalunya, Liga Asobal, Copa de España, Copa del Rey, Mundial de Clubes y Liga de Campeones.

La racha se ha prolongado en el inicio de esta temporada, en la que el Barça ya ha conquistado la Supercopa Ibérica y la Supercopa de Catalunya y ha sumado dos victorias en la Liga de Campeones y otra en su estreno liguero. EFE

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avm/fa/jap

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