Cuatro de los heridos en el accidente en el Centro de Buceo de la Armada permanecen en la UCI

16/09/2026 Centro de Buceo de la Armada POLÍTICA ARMADA ESPAÑOLA

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Cuatro de los ocho buceadores heridos en un accidente en la cámara hiperbárica del Centro de Buceo de la Armada este pasado miércoles siguen en la UCI. De ellos, tres se encuentran en el Hospital Santa Lucia, en Cartagena, y otro en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Dos tienen pronóstico reservado y los otros dos permanecen allí para mejor seguimiento y observación, según han informado desde la Armada, que continúa pendiente de su evolución y del acompañamiento de sus familias, así como de la investigación de las circunstancias que pudieron provocar el accidente.

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Los cuatro heridos restantes han sido dados de alta, según ha informado la Consejería de Salud a Europa Press.