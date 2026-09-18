Condenan al CNIO a readmitir e indemnizar al alto cargo que denunció irregularidades

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Madrid, 18 sep (EFE).- Un tribunal de Madrid ha declarado nulo el despido del alto cargo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que denunció presuntas irregularidades en el seno de la institución, al que deberá readmitir y pagar 50.000 euros en concepto de daños morales.

La sentencia del juzgado 12 de lo Social del Tribunal de Instancia de Madrid declara que el despido "se produjo como represalia a la denuncia de presuntas irregularidades cometidas en el seno" del CNIO.

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El fallo del tribunal, contra el que cabe recurso, condena al CNIO a readmitirle en las mismas condiciones y a abonar los salarios que haya dejado de percibir desde la fecha del despido y hasta aquella en que tenga lugar su efectiva readmisión.

El que fuera director de Operaciones y Recursos en el CNIO, despedido en agosto de 2025, había denunciado a antiguos directivos del área económica y empresas afines por presuntamente haberse lucrado con contratos que se fraccionaban, inflaban o sin prestación real, con la supuesta protección del exgerente del CNIO Juan Arroyo, que después fue vicedirector de Asuntos Económicos.

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Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han manifestado su respeto a la resolución judicial y los Servicios Jurídicos del CNIO llevarán a cabo un análisis exhaustivo de la sentencia, con el objeto de determinar las actuaciones que, en su caso, procedan.

Según recoge el fallo, el demandante advirtió de ciertas irregularidades que se podían estar cometiendo, en diciembre de 2024, ante Arroyo, y en marzo siguiente al secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, y a la secretaria general de Investigación, Eva Ortega Paíno, presidenta del Patronato del CNIO.

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Las sentencia señala que el demandante interpuso una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2025 al que adjuntaba un informe en que se decía que se estimaban entre 20 y 25 millones de euros el montante de los recursos detraídos del fin fundacional del CNIO.

La Fiscalia Anticorrupción abrió diligencia de investigación en noviembre de 2025, tras dicha denuncia por presuntas irregularidades en la contratación pública por parte de ex altos cargos del área económica.

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El CNIO se ha visto envuelto en una crisis desde 2024, cuando parte de sus jefes de grupo denunciaron problemas de gestión, cuentas deficitarias, caída de la producción científica, deficiencias de equipamiento y un clima marcado por denuncias de acoso laboral o abuso de poder.

Desde entonces, el patronato cesó a María Blasco como directora científica y a Juan Arroyo como director gerente, quien fue sustituido por José Manuel Bernabé, sin embargo, este renunció tras conocerse un presunto caso de acoso denunciado por la ex secretaria general.

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El pasado junio se conoció la renuncia a dirigir el centro del investigador Raúl Rabadán, quien había sido elegido en un concurso internacional, pero que renunció antes de asumir el cargo.

El Patronato del CNIO decidió en junio iniciar un proceso de refundación y designó a una terna de científicos para dirigir de forma provisional el centro.

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Las fuentes del Ministerio han recordado el inicio de ese proceso de refundación para reforzar la estabilidad institucional, la transparencia y la excelencia científica del centro mediante una nueva estructura de gobernanza adaptada a los retos actuales de la investigación biomédica.

El objetivo es que este refuerzo permita al CNIO adaptarse y estar preparado para afrontar los retos de las próximas décadas. EFE