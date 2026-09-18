Ceuta inicia el traslado de migrantes de las playas de Benítez y Trampolín al puerto

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Ceuta, 18 sep (EFE).- Las autoridades han iniciado a primera hora de este viernes el traslado de los migrantes asentados en las playas de Benítez y el Trampolín de Ceuta hasta el campamento temporal habilitado en el puerto de la ciudad, con capacidad para unas 1.700 personas.

Un amplio dispositivo policial se ha desplegado en torno a las 7:15 de la mañana en ambos asentamientos, donde permanecen adultos y menores desde la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio, y el operativo se desarrolla por el momento sin incidentes.

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El traslado comienza después de que la Audiencia Nacional rechazara este jueves la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para impedir la puesta en marcha de estas instalaciones, ubicadas en la explanada del Muelle de Poniente.

El operativo se ha iniciado en la playa de Benítez y continuará posteriormente en el Trampolín, donde junto al primer asentamiento podrían permanecer más de 3.000 migrantes, aunque la cifra exacta se conocerá a medida que sean trasladados y filiados en el nuevo recurso. EFE

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