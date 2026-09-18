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Bolaños afirma que la ultraderecha y la antipolítica están "poniendo palos en las ruedas" en Ceuta

18/09/2026 El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (i), y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (d), durante una reunión, en el Palau de la Generalitat de Catalunya, a 18 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El encuentro tiene lugar para analizar y valorar la eficiencia del servicio público de justicia y la coordinación en competencias compartidas entre el Ejecutivo central y el Govern de la Generalitat. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press
18/09/2026 El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (i), y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (d), durante una reunión, en el Palau de la Generalitat de Catalunya, a 18 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El encuentro tiene lugar para analizar y valorar la eficiencia del servicio público de justicia y la coordinación en competencias compartidas entre el Ejecutivo central y el Govern de la Generalitat. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press
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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que la ultraderecha y la antipolítica están "poniendo palos en las ruedas" para que se solucione la crisis de Ceuta, y ha reivindicado que el Gobierno sí trabaja para aportar soluciones.

Lo ha dicho este viernes en un acto en el Palau de la Generalitat, tras una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y con el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.

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"¿En quién debe confiar la ciudadanía cuando se producen crisis o problemas que afectan a un colectivo de personas, por ejemplo, en Ceuta? La ciudadanía debe confiar en aquellos que aportamos soluciones", ha expresado.

Ha dicho que deben hacerlo frente a los que están poniendo "palos en las ruedas cada día con la antipolítica, e intentando que nada se resuelva, pero que el odio siempre se esparza", y ha lamentado que son postulados que a veces ha comprado la derecha tradicional.

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Sin embargo, no ha hecho referencia a la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar el campamento para migrantes instalado por el Ejecutivo en el puerto de Ceuta.

"NORMALIDAD INSTITUCIONAL"

En el acto de este viernes en la Generalitat Bolaños e Illa han compartido los avances en ámbitos como la lucha contra la multirreincidencia y la mejora de la administración de Justicia, y el ministro ha reivindicado que se pueda hacer en un marco de "normalidad institucional".

"Tiene mucha fuerza simbólica, pero sobre todo sirve para que podamos abordar y resolver los problemas que tiene la ciudadanía de Cataluña", ha celebrado.

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