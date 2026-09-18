Aznar avisa de que Ceuta estallará y acusa a Sánchez de cobardía, incompetencia y traición

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Madrid, 18 sep (EFE).- El exjefe del Ejecutivo José María Anzar ha advertido este viernes de que la convivencia en Ceuta "estallará" y ha denunciado la "cobardía, incompetencia y traición" del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de servir a los intereses de Marruecos y "jugar" contra los de España.

Aznar ha avisado en una entrevista en Antena 3 de que la situación en la ciudad autónoma es "insostenible" desde la entrada masiva de inmigrantes en julio y ha abogado por enviar al Ejército.

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Ha incidido en que se ha quebrado la integridad territorial de España y el Gobierno, en una decisión "insólita" e "inconcebible", ha dado la razón a los "responsables de la invasión".

Preguntado si Marruecos chantajea al presidente del Gobierno, ha respondido que Sánchez tiene una "situación de enorme vulnerabilidad" con ese país y, si no, ha añadido, que explique "por qué no ha reaccionado".

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En su opinión, si la situación en Ceuta no se resuelve "ya", España tiene la obligación de revisar toda su política con Marruecos, al igual que la Unión Europea, porque lo que está ocurriendo es "una vergÜenza, una amenaza y una invasión".

Aznar ha opinado además que el rey debería haber ido ya a Ceuta y que la actitud del Gobierno respecto a su presencia allí es una demostración de la "anormalidad institucional" a la que ha llegado España con Sánchez.

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"Lo que el presidente del Gobierno le está diciendo al rey de España es que 'vas a ir a Ceuta cuando a mí me dé la gana'", ha lamentado.

Por contra, ha situado al presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, como un "ejemplo de patriotismo" y como una persona "extraordinaria" a la que España deber estar agradecida.

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El exjefe del Ejecutivo ha rechazado la moción de censura - "si no se gana, genera frustración"-, y se ha mostrado convencido de que Sánchez tiene interés en cronificar la crisis de Ceuta para propiciar el crecimiento de Vox y restar apoyos al PP.

"No tengo ninguna duda", ha afirmado Aznar, quien cree que los próximos meses van a ser "muy desagradables", porque el Gobierno de Sánchez es capaz de hacer "cualquier cosa" como, según ha dicho, ha hecho ya con su intento de alterar el censo electoral a través de la denominada 'ley de nietos'. EFE

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