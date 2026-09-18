Arranca el juicio por la muerte de una joven de 19 años tras caer de un coche en marcha

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Sevilla, 18 sep (EFE).- El juicio contra el acusado de la muerte de su pareja, una joven de 19 años que cayó de un coche en marcha conducido por el investigado, ha empezado este viernes en la Audiencia de Sevilla con la constitución del jurado popular y las primeras alegaciones.

Durante la sesión, una veintena de personas se han concentrado a las puertas de la sede judicial para pedir la máxima pena para el presunto autor de los hechos.

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La Fiscalía y la acusación popular llegan con distintas peticiones de pena al proceso, ya que la primera reclama tres años de cárcel por un delito de homicidio imprudente y la segunda eleva su petición a 20 años por un delito de asesinato vinculado a la violencia de género.

La muerte de la joven, llamada Ana Buza, se produjo la noche del 6 de septiembre de 2019. Esa noche, la pareja tenía pensado dormir en el domicilio de la familia del acusado, pero tras una discusión la joven decidió irse y le pidió que la llevase a Sevilla capital, donde vivía en un piso de estudiantes.

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El joven le pidió el coche a su padre, y, tras dejar al progenitor en la casa de su abuela paterna, siguieron camino hacia Sevilla, con la joven montada en el asiento trasero derecho, donde se había sentado tras dejar el sitio del copiloto al padre del conductor, y el coche enfiló la A-4 camino de la capital andaluza.

El escrito de la Fiscalía cita que a en la salida del kilómetro 511, que da acceso a Carmona, el conductor pasó a 117 kilómetros por hora en un tramo de 80, momento en el que la mujer habría caído del coche en marcha.

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La joven murió como consecuencia de las heridas, aunque su familia no cree la versión de la caída accidental, y sostiene que fue atropellada de forma intencionada.

En la primera sesión del juicio, la Fiscalía ha descartado cualquier indicio de violencia machista como antecedentes en este suceso y se ha reafirmado en sus argumentos iniciales, mientras la abogada de la familia, Encarnación Molino, ha aludido a "una relación tóxica y de celos patológicos" por parte del acusado hacia su novia.

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La defensa del acusado ha asegurado que este intentó salvar a su pareja agarrándola para que no cayese del coche, momento en que sufrió un accidente contra un quitamiedos, y ha defendido que su cliente nunca ha estado detenido por estos hechos.

Tras la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, los días 21 y 22 comparecerán los testigos, mientras que los días 23, 24, 25 y 28 declararán los peritos y finalmente el día 29 comparecerá el acusado. EFE

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(Foto) (Vídeo)