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Albares confirma que el presunto asesino de Claudia Tacoronte habría confesado su autoría

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Madrid, 18 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha agradecido a su homólogo mexicano la "rapidez" en las investigaciones sobre el asesinato de la española Claudia Tacoronte, y ha señalado que el presunto asesino, detenido ayer, "habría confesado" la autoría de la muerte de la estudiante.

Albares, en unas declaraciones facilitadas a los medios, ha explicado que esta mañana ha vuelto a hablar con el canciller mexicano, Roberto Velasco, quien le ha dado cuenta de la detención del presunto asesino, alias 'El Trompas', y le ha pedido que se llegue "hasta las últimas responsabilidades" y que todos los que hayan estado implicados respondan ante la justicia.

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La Fiscalía del estado mexicano de Morelos (centro) imputará al presunto autor de la muerte de la joven española, de 21 años, un delito de feminicidio y buscará una pena máxima de 70 años de prisión.

El ministro ha insistido también en que la Embajada de España en México, el consulado y las autoridades mexicanas están "a total disposición" de la familia, que llegará este viernes al país, y haciendo todo lo que es posible para esclarecer el caso y arroparles.EFE

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