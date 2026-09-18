A juicio una mujer acusada de estafar 411.000 euros tras pedir ayuda para su marido en TVE

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Madrid, 18 sep (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid juzga a partir del próximo martes a una mujer que tras aparecer en un programa de televisión para solicitar ayuda económica para su marido presuntamente logró estafar más de 411.000 euros y para la que el fiscal solicita seis años de prisión.

Según el escrito de la Fiscalía de Madrid, la acusada (D.L.M.), acudió el 19 de febrero de 2014 al programa de TVE "Entre todos" en el cual pidió ayuda para su marido, quien a causa de un accidente de tráfico necesitaba un aparato que no podía costear.

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Tras su aparición en televisión la mujer logró aportaciones de distintos espectadores -algunas de ellas de hasta mil euros-, mediante transferencias a una cuenta corriente de la que eran titulares tanto ella como su marido.

Al comprobar la “receptividad” de dos de sus donantes “y explotando de forma inmisericorde el fuerte sentimiento religioso” de una de ellas, siguió contactando con ellas a través del teléfono móvil, “urdiendo diferentes historias que resultaron ser falsas para continuar obteniendo un flujo constante de cantidades" durante el 2015 hasta el 2019, señala la Fiscalía.

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De una de las donantes consiguió recaudar 351.320 euros, mientras que a otras tres personas afectadas les sacó otros 60.600 euros, según concluye el escrito de la Fiscalía. EFE