Una oreja, un percance y dos toros de premio en la última de Albacete

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Julio César Sánchez

Albacete, 17 sep (EFE).- La última de feria en Albacete se saldó con una corrida concurso en la que sobresalió la lidia de dos extraordinarios toros, uno de Baltasar Ibán 'pinchado' por Rubén Pinar, y otro de Fuente Ymbro, premiado con la vuelta al ruedo y que cogió a Damián Castaño, mientras que Cristian Pérez paseó la única oreja de la tarde.

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No pintó bien la primera parte del día en Albacete, con lluvias casi continuadas, pero llegadas las seis, hora de comienzo de los festejos en la capital manchega, el cielo se abrió y el sol lució resplandeciente.

Rubén Pinar se enfrentó en primer lugar a un 'miura' que no se acordó de su leyenda, sino que tiró por el lado apacible, aunque, por si acaso, lo llevaron dos veces al caballo. El albacetense anduvo solvente, templado y con trazo más largo al natural, pero la sosa condición de su antagonista minimizó el lucimiento.

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En el cuarto cambió el sino poco brillante del festejo en el plano ganadero, con un gran toro de Baltasar Ibán en presencia y en esencia.

El astado peleó bien en el peto de Agustín Moreno, y permitió lucirse en banderillas a Raúl Ruiz e Ignacio Martín, mientras que con la muleta el trasteo de Pinar mantuvo en todo momento un tono alto, con el toro embistiendo por abajo y el de Albacete dándole réplica de manera acorde. Sobresalió el armónico toreo al natural y, en tono más efectista, los circulares y los desplantes del epílogo. Lamentablemente con los aceros perdió un triunfo de una o, quizás, dos orejas.

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La faena de Damián Castaño al segundo, de Samuel Flores, tomó cierto vuelo justo cuando había que tomar la espada, en una serie por el pitón derecho. Demasiado tarde para cambiar el sino de la faena, deficientemente firmada con la espada.

Sin embargo en el quinto las tornas cambiaron. Al torero salmantino le cupo en suerte el toro Organillero, de Fuente Ymbro, que acudió al caballo del picador Richi Romero hasta en tres ocasiones, cada cual a mayor distancia. Cómo sería el ambiente que se creó en la plaza que llegó a tocar la música en el primer tercio; y en el segundo se desmonteraron Rubén Sánchez y Toñete.

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Con el runrún encendido en los tendidos el infortunio llegó en forma de cogida a Damián Castaño, después de que el torero iniciara faena por vibrantes pases de rodillas en los medios. En el cuarto muletazo de una emocionante y ligada tanda de derechazos, algo despegados, el toro vio a Castaño, prendiéndolo por la rodilla derecha y siendo trasladado a la enfermería.

Pinar se hizo cargo del bravo Organillero, al que despenó a la segunda, siendo premiado el toro con la vuelta al ruedo, mientras que Castaño, desde la enfermería, recibía una ovación.

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Cristian Pérez se erigió en el primer protagonista de la tarde al recibir la ovación del público como reconocimiento por reaparecer esta tarde después de caer herido grave en Illescas hace justo diecisiete días. Y para tal ocasión hubo de enfrentarse a un toro exigente de Cuadri que dejó el genio para el último tercio, pues en el primero hizo una pelea más que discreta y en el segundo llegó a voltear nada menos que a Iván García en la lidia.

El torero de Hellín le plantó cara con decisión en una meritoria labor de menos a más, destacando algunas fases al natural, y mal rematada con la espada.

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No obstante Pérez se desquitó en el sexto. No porque pudiera interpretar un toreo excelso, sino porque consiguió arrancar una oreja de un ejemplar de escasa entrega de Pedraza de Yeltes, ante el que la firmeza y la entrega corrió a cargo del torero reaparecido. También sumó para la concesión la buena estocada a la primera, y quizás igualmente la inercia que se generó en el quinto.

Se lidiaron, por este orden, toros de Miura (noble), Samuel Flores (soso), Cuadri (falto de raza), Baltasar Ibán (bravo), Fuente Ymbro, de nombre Organillero, magnífico, premiado con la vuelta al ruedo, y Pedraza de Yeltes (falto de entrega).

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Rubén Pinar (de grana y oro): estocada y dos descabellos (ovación); estocada baja y tres descabellos (gran ovación); pinchazo y casi entera en el que estoqueó por Damián Castaño (ovación).

Damián Castaño (de rosa y oro): pinchazo y casi entera baja (silencio en el único que lidió).

Cristian Pérez (de blanco y plata): pinchazo y casi entera caída (ovación tras aviso); entera arriba (oreja).

Damián Castaño fue atendido en la enfermería de "Traumatismo craneoencefálico y cervical con perdida de consciencia unos minutos. Exploración neurológica normal. Buena movilidad de miembros inferiores. Se procede a inmovilización cervical. Se traslada a hospital Quirón para realización de prueba de imagen. Pronóstico Reservado. Firmado: Doctor Pascual González Masegosa"

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Plaza de toros de Albacete. Décimo y último festejo de feria. Corrida concurso de ganaderías. Algo más de media entrada.

jcs/jlp

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