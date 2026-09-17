El Levante-Athletic aplazado por las fuertes lluvias se jugará el miércoles 21 de octubre

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Madrid, 17 sep (EFE).- El partido entre el Levante y el Athletic Club, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports, que tuvo que aplazarse ayer, miércoles, en el estadio Ciutat de Valencia debido a las fuertes lluvias, se disputará el miércoles 21 de octubre a las 20.00 horas.

LaLiga informó este jueves en un comunicado de la fecha en que se celebrará el encuentro que quedó suspendido entre el conjunto valenciano y el bilbaíno antes de que se iniciara.

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Las intensas lluvias que comenzaron a caer sobre la ciudad de Valencia minutos antes de que empezara el partido hicieron impracticable el terreno de juego e inundó la práctica totalidad del césped, por lo que el colegiado Alejandro Quintero González decretó su suspensión. EFE