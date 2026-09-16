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Un nuevo robo de cable en la Estació de França causa retrasos en la R2 Sud de Rodalies

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Barcelona, 16 sep (EFE).- Un nuevo robo de cable en el entorno de la Estació de França de Barcelona está causando este miércoles retrasos en los trenes de la línea R2 Sud de Rodalies de Catalunya, según ha informado el gestor de infraestructuras Adif.

Personal de Adif está trabajando para reponer lo antes posible el material sustraído la pasada madrugada.

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Según ha informado Renfe, a partir de la incidencia la frecuencia en la línea es de dos trenes por hora y sentido entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y la Estació de França, con parada en todas las estaciones.

Por otra parte, algunos trenes inician y finalizan su recorrido en la estación de Passeig de Gràcia de la capital catalana. EFE.

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