Tres muertos y un herido crítico en una neumática con 82 personas rescatada en Lanzarote

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Las Palmas de Gran Canaria, 16 sep (EFE).- Tres personas han fallecido y una ha quedado en estado crítico en una lancha neumática con 82 ocupantes que ha sido rescatada por Salvamento Marítimo esta madrugada a 131 kilómetros al nordeste de Lanzarote.

Según ha informado a EFE una portavoz de Salvamento, las salvamares Ácrux y Al Nair navegan en estos momentos con los supervivientes y los tres cuerpos hacia el puerto de Arrecife, donde se espera que lleguen en torno a las 09:30 horas (de Canarias).

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Uno de los supervivientes, el que presenta peor estado de salud, va a ser evacuado en helicóptero desde el mar al hospital. EFE

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